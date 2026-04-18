Paloma y Abelardo le responden a Cepeda: están listos para el debate presidencial

Las reacciones de Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella no se hicieron esperar luego de que Iván Cepeda confirmara su disposición a participar en un debate con ambos candidatos presidenciales de oposición, pero con condiciones equitativas previamente acordadas.

Paloma Valencia aseguró que ya había retado en repetidas ocasiones al senador a debatir y cuestionó el momento en que ahora acepta el encuentro. En su respuesta, propuso que el debate se realice cuanto antes, incluso esta próxima semana, bajo un formato sin guiones, con moderación neutral y transmisión en un canal abierto.

La aspirante planteó que la discusión debe centrarse en temas como la seguridad, la política de “paz total”, la situación del sistema de salud y pensiones, así como la política energética. Además, sostuvo que el país necesita contrastar posturas frente a asuntos como la propiedad privada y el modelo de desarrollo.

Hablemos con cifras de lo que realmente importa: el fracaso total de la 'paz total' que solo ha traído más masacres, secuestros y violencia en las regiones. La crisis de seguridad que dejó al país en manos de los criminales. La destrucción del sistema de salud y pensiones. ¿Por qué con Petro y con usted volvimos a importar gas y petróleo mientras frenamos la exploración responsable? Cuestionó la candidata.

Valencia se tomó muy en serio el hipotético debate y ya anunció que su compromisario será Luis Duque.



Respuesta de Abelardo De La Espriella a Iván Cepeda

Abelardo De La Espriella hizo una dura respuesta a Cepeda, afirmando que su decisión de aceptar el debate llega tras varias insistencias prolongadas. Invitó a los medios de comunicación a organizar el escenario del encuentro y aseguró que está listo para participar bajo cualquier formato que se defina.



Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella Fotos: AFP

“Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las FARC, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses”, dijo.

Insiste en que el debate permitirá a los colombianos comparar distintas opciones políticas, destacando su aspiración como independiente frente a lo que considera las propuestas tradicionales.



¿Y Fajardo?

Aunque en la declaración Cepeda se refirió a Paloma y a Abelardo, Sergio Fajardo intervino en la disputa. “Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. Celebro que por fin convoque al debate público”, escribió.

Sergio Fajardo Foto: AFP

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Para no dejar dudas si lo incluyen, Fajardo le preguntó a Cepeda: “¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe?”, y seguido respondió que “está listo”.