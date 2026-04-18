Cepeda acepta debatir con Paloma Valencia y De La Espriella bajo ciertas condiciones

El candidato Iván Cepeda aceptó participar en un debate público con las también aspirantes presidenciales Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, planteando que este escenario debe desarrollarse bajo ciertas condiciones.

(Se) concertará las modalidades del debate bajo condiciones equitativas, el temario, los moderadores y el escenario, los cuales deberán ser rigurosamente pactados Explica el comunicado de la campaña

Desde la provincia del Sumapaz, Cepeda explicó que su campaña promoverá un intercambio “realmente democrático” en el que se contrasten visiones de país, modelos de desarrollo y alternativas en materia de equidad social.

Iván Cepeda reta a Paloma Valencia y a Abelardo De la Espriella a debatir



Fusagasugá, 18 de abril de 2026.- Desde la provincia del Sumapaz, el candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, retó a los dos candidatos de la extrema… pic.twitter.com/OWvtAoSHTS — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 18, 2026

Para asistir al debate previamente designará un equipo de compromisarios encargado de acordar con las otras campañas aspectos clave como el temario, los moderadores, el formato y el lugar del encuentro, con el objetivo de garantizar reglas claras y previamente pactadas.

Lo que sí deja claro es que no participará en dinámicas que, a su juicio, desvirtúen el debate político. “No voy a prestarme a la manipulación mediática ni a la política espectáculo”, afirma, al insistir en la necesidad de un diálogo, según él, “estructurado, argumentativo y centrado en ideas”, se lee en el comunicado.



Como dardos a sus contrincantes, cuestiona el tono que, considera, han mantenido en la campaña, señalando que es momento de dejar de lado las descalificaciones. Su interpretación del panorama electoral es que hay dos modelos, el de profundizar transformaciones sociales orientadas a la vida o retornar a modelos que, según dice, han favorecido la concentración de la riqueza y han derivado en pobreza y violencia.

En paralelo, Cepeda destacó avances en materia de reforma agraria, según él, por acciones del actual Gobierno, especialmente en una región emblemática para las luchas campesinas como Sumapaz.