¿Será baja el resto del semestre? Confirman fractura ósea para Falcao

La visita a América de Cali le salió cara a Millonarios, no solo por la derrota 3-1 en el juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, sino también por la preocupación que se generó en el interior del camerino 'embajador', todo tras la lesión que sufrió su capitán, Radamel Falcao García.

Falcao saltó al campo desde el arranque del compromiso, siendo uno de los referentes del ataque en compañía de Leo Castro, sin embargo, en una jugada el 'Tigre' no salió bien librado y abandonó el terreno de juego en ambulancia.

En plena disputa por el balón, el '9' colombiano intentó luchar por la pelota, por lo que saltó con todo; sin embargo, chocó con Dany Roseo y terminó tendido en el suelo con notables señales de intenso dolor. El equipo médico ingresó al campo para atenderlo y aunque volvió al campo, en el segundo tiempo fue retirado en ambulancia.

Tras el compromiso, Fabián Bustos habló sobre el accidente de Falcao y dio señales de que podría tratarse de una fractura en la mandíbula: “Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”, comentó.



Reporte médico de Falcao Millonarios FC

Se confirma estado de salud de Falcao

Luego de los respectivos exámenes se confirmó el estado en el que se encuentra Falcao tras el incidente de la noche del 19 de abril en el duelo ante América de Cali.

Millonarios confirmó que Radamel sufrió un trauma facial, por lo que fue trasladado a un centro médico para su rápida atención. Tras los exámenes de diagnóstico y atención de médicos especialistas se comprobó que el delantero presenta una fractura en el arco cigomático, es decir, en la zona del pómulo y hueso temporal.

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Ante ello, el tratamiento se definirá próximamente, por lo que las siguientes 48 horas serán de vital importancia para definir la complejidad de la lesión, su incapacidad; así mismo, se determinará el tratamiento y recuperación, por lo tanto, todavía no se puede confirmar ni descartar que regrese antes de culminar el semestre actual de la Liga BetPlay.