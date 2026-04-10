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Rector del Externado solicita que señalados por crimen de Neill Cubides no sean gestores de paz

A través de un pronunciamiento, Parra señaló que la institución mantiene la expectativa de que los avances logrados por las autoridades no se vean afectados por decisiones que puedan otorgar beneficios a los presuntos integrantes de la estructura criminal involucrada en el asesinato del docente.

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