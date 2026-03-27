Familia de Neill Cubides pide identificar y judicializar a todos los responsables del crimen

La familia del profesor Neill Felipe Cubides Ariza solicitó a las autoridades avanzar en la identificación y judicialización de todos los responsables de su muerte, luego de la captura de cuatro personas señaladas de participar en la retención, hurto y posterior asesinato e incineración del cuerpo del docente de la Universidad Externado de Colombia, crimen ocurrido en Bogotá durante el pasado mes de enero y que generó un fuerte rechazo en la capital.

A través de un comunicado, la familia y su representación legal manifestaron su expectativa frente a las decisiones judiciales que deberán adoptarse en las próximas etapas del proceso penal. En el documento señalaron que esperan que las autoridades judiciales, “en el marco de su autonomía e independencia, van a imponer medida de aseguramiento intramural sobre los autores de estos delitos garantizando la comparecencia de los vinculados al proceso, la adecuada preservación del material probatorio y la protección de los derechos de las víctimas y de la comunidad en general”.

El pronunciamiento se conoce luego de que las autoridades confirmaran la captura de cuatro personas señaladas de participar en los hechos que rodearon la muerte del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, caso que ha sido catalogado por los allegados de la víctima como uno de alta gravedad debido a la violencia con la que se perpetró el crimen. En ese sentido, la familia indicó que “se trata de un caso de la mayor gravedad, que ha generado un profundo dolor, y que exige la aplicación rigurosa de la ley frente a quienes resulten responsables. En tal sentido, solicitamos a las autoridades judiciales actuar con el máximo rigor y severidad que el ordenamiento jurídico permite”.

De acuerdo con el comunicado, los familiares insistieron en la necesidad de que la investigación continúe de manera integral y sin limitarse únicamente a los capturados hasta el momento. Por ello, hicieron un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que profundice en las labores investigativas y determine si existen más personas vinculadas a la estructura criminal que habría participado en el crimen. En el documento señalaron que “así mismo, exhortamos a la Fiscalía General de la Nación a continuar la investigación de manera integral y exhaustiva, con el propósito de identificar y judicializar a la totalidad de los integrantes de la estructura criminal involucrada”.



Finalmente, en el mismo pronunciamiento, la familia advirtió que la visibilidad mediática del caso ha tenido consecuencias directas en sus condiciones de seguridad, motivo por el cual anunciaron que solicitarán medidas de protección al Estado.