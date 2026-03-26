Legalizan captura de presuntos responsables por muerte del profesor del Externado Neil Cubides

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro hombres señalados de participar en la retención, hurto y posterior asesinato del profesor del la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides Ariza, crimen ocurrido en Bogotá el pasado mes de enero y que generó fuerte rechazo en la capital.

Los capturados fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias 'Pecueca'; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias 'Cabezón'; Michael Andrés Chitiva Henao, alias 'Chirry'; y Sergio David Vásquez Rivera, alias 'Pipo'. De acuerdo con la investigación, estas personas serían las presuntas responsables de los hechos que rodearon la muerte del docente.

Durante una audiencia reservada, el juez declaró legales los procedimientos de captura adelantados por las autoridades en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en el sur de Bogotá. En medio de los operativos también fueron incautados dos vehículos, tres teléfonos celulares y una tarjeta de operación de un vehículo de transporte público, elementos que ahora hacen parte del material probatorio en el proceso judicial.

La Fiscalía indicó que las diligencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento fueron suspendidas y continuarán este viernes, cuando se defina la situación judicial de los cuatro detenidos.



El caso está siendo liderado por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, quien les imputará a los procesados los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.