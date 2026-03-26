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Blu Radio  / Judicial  / Legalizan captura de presuntos responsables por muerte del profesor del Externado Neil Cubides

Legalizan captura de presuntos responsables por muerte del profesor del Externado Neil Cubides

Un juez de control de garantías legalizó la captura de las cuatro personas presuntamente resaponsables de la muertes tras un el paseo millonario del que fue víctima el profesor Neil Cubides.

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado
Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado
Foto: redes sociales / Noticias Caracol
Por: Nicolás Rodríguez
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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