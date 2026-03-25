Capturan a cuatro presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor del Externado

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cuatro personas señaladas como presuntas responsables del secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, hechos ocurridos en el mes de enero en Bogotá. Las detenciones se realizaron en el marco de un trabajo conjunto con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, que permitió materializar las órdenes judiciales emitidas contra los sospechosos.

De acuerdo con las autoridades, los cuatro capturados harían parte de una red delincuencial que habría retenido al docente minutos después de que abordara un taxi en inmediaciones de un centro médico ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad. Los operativos de captura se llevaron a cabo mediante diligencias judiciales en las localidades de Bosa y San Cristóbal, donde fueron ubicados los presuntos implicados.

Nuevo video revela momentos previos a desaparición del profesor del Externado Neill Felipe Cubides

Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, los hoy detenidos habrían interceptado al profesor la noche del 15 de enero, poco después de que tomara el vehículo de transporte. La hipótesis del ente acusador señala que, tras retenerlo, los integrantes de la red habrían realizado varias transacciones desde los productos financieros de la víctima.

Posteriormente, de acuerdo con la información oficial, el profesor fue agredido físicamente y le causaron la muerte. Tras el homicidio, los responsables habrían intentado desaparecer el cuerpo para evitar su hallazgo por parte de las autoridades. Sin embargo, el cadáver fue localizado el 19 de enero en una zona rural de la localidad de Usme, con signos evidentes de violencia y en estado de calcinación, lo que evidenció la gravedad de los hechos y la intención de ocultar las evidencias del crimen.



En las próximas horas, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos correspondiente, de acuerdo con el grado de responsabilidad y participación que se logre acreditar en el desarrollo de las audiencias preliminares.

En medio del avance de la investigación, la familia del profesor Neill Felipe Cubides Ariza también denunció presuntas falencias en el sistema de cámaras de seguridad en la zona donde el docente fue visto por última vez en Chapinero. Según su defensa, esta situación habría dificultado el desarrollo inicial de las labores investigativas, al limitar la posibilidad de reconstruir con mayor precisión los movimientos de la víctima en las horas previas a su desaparición.