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Blu Radio  / Judicial  / Capturan a cuatro presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor del Externado

Capturan a cuatro presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor del Externado

De acuerdo con las autoridades, los capturados harían parte de una red delincuencial que habría retenido al docente del Externado minutos después de que abordara un taxi en la localidad de Chapinero.

Hallan sin vida a docente del Externado reportado como desaparecido en Bogotá
Hallan sin vida a docente del Externado reportado como desaparecido en Bogotá
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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