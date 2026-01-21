Nuevo video revelaría momento previo a desaparición del profesor del Externado Neill Felipe Cubides

El caso del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, sigue generando conmoción por la manera trágica de su muerte, luego de que fuera reportado como desaparecido el pasado 15 de enero de 2026 en Bogotá.

El profesor fue visto por última vez tras asistir a una cita médica en la Clínica del Country, en el norte de la capital, de donde salió en compañía de su esposa e hijo antes de separarse de ellos para dirigirse, presuntamente, a descansar.

Según su esposa, una vez cruzó la vía y abordó un carro se perdió todo rastro de su paradero. El cuerpo del docente fue hallado en la madrugada del 16 de enero en el kilómetro 8 de la vía que conecta la avenida Boyacá con la antigua carretera al Llano, en la vereda Los Soches, un sector apartado y sin cobertura de cámaras de vigilancia.

El hallazgo se produjo luego de que una transeúnte alertara a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo incinerandose en el lugar.



La identidad de Cubides Ariza fue confirmada de manera oficial el 19 de enero por el Instituto de Medicina Legal y por la Universidad Externado de Colombia. En paralelo, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos y determinar a los responsables.

Posteriormente, se conoció un nuevo video de una cámara de seguridad que aporta elementos clave a la investigación. En las imágenes se observa a un hombre que presuntamente sería el profesor Neill Felipe Cubides Ariza en el lugar donde se creía que había abordado un taxi.

Sin embargo, el registro muestra presuntamente que se trata de un carro particular de color azul, que se detuvo sobre la carrera 15 con calle 83, hacia las 10:06 de la noche. Aunque en el video no es posible distinguir con claridad el rostro de la persona, se cree que se trataría del docente por su vestimenta y su contextura física.

Este es el video

Una de las principales hipótesis que, según indicó su esposa en Noticias Caracol, han revelado las pistas es “paseo millonario”. Según dijo la mujer, durante la madrugada en la que se registró su desaparición se realizaron movimientos bancarios irregulares desde sus cuentas personales por un monto superior a seis millones de pesos, en un lapso inferior a 30 minutos.

Tras confirmarse su fallecimiento, la mujer dijo entre lágrimas en Noticias Caracol: “Amor, nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar todos los días, pero siempre estarás presente. Tu memoria perdurará. Te amamos. Nunca te olvidaremos. Eres y serás nuestro motivo para seguir adelante”.