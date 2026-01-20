En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado

Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado, era funcionario de la Procuraduría General de la Nación, adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales, dependencia encargada de procesos sensibles.

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado
Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado
Foto: redes sociales / Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad