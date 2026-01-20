Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de Universidad Externado

Luego de conocerse nuevos detalles sobre la muerte de Neill Felipe Cubides, confirmada este lunes 19 de enero de 2026 por la Universidad Externado de Colombia, institución en la que se desempeñaba como docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

A través de un comunicado oficial, la universidad expresó sus condolencias: “La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su esposa, Denis Alfaro, familiares, amigos y allegados en este difícil momento”.

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado

Cubides, quien contaba con más de 20 años de experiencia en el sector educativo, fue hallado sin vida en la vereda Los Soches, en una vía destapada que conecta la avenida Boyacá con la antigua carretera al Llano. De acuerdo con información confirmada por Blu Radio, en este sector no existen cámaras de seguridad, lo que dificulta la recolección de pruebas.

Según información preliminar y testimonios de habitantes de la zona, varios hombres habrían abandonado el cuerpo en el kilómetro 8 de la vía, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.



El pasado 16 de enero, Cubides fue reportado como desaparecido luego de salir de su vivienda para asistir a una cita médica. Su esposa relató en Noticias Caracol los últimos momentos en los que lo vio: “Mi esposo salió, cruzó la carrera 15 y tomó un taxi”, afirmó.

El noticiero también reveló que Cubides era funcionario de la Procuraduría General de la Nación, adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales, dependencia encargada de procesos sensibles. En esta entidad llevaba más de 17 años de servicio y, al momento de su desaparición, se encontraba de vacaciones.

Por esta razón, una de las hipótesis que se maneja estaría relacionada con su labor profesional; no obstante, este enfoque aún no ha sido confirmado y continúa en análisis.

Otra de las líneas de investigación se centra en las transacciones bancarias realizadas tras su desaparición. Un día después, a la 1:35 de la madrugada, se registró una transacción por dos millones de pesos, seguida de otra por cuatro millones, y posteriormente una compra por 250.000 pesos, alrededor de la 1:50 a. m.

Ante estos movimientos, la esposa del docente señaló que una de las hipótesis que considera es la del denominado “paseo millonario”.

Las autoridades investigan si este caso estaría relacionado con otros crímenes registrados recientemente en la ciudad, que presentan un modus operandi similar, basado en extorsión y posterior asesinato de las víctimas. Noticias Caracol reveló que al menos cuatro casos más estarían siendo analizados bajo esta misma modalidad, sin que hasta el momento se descarte la posible existencia de una estructura criminal detrás de estos hechos.