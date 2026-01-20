Hallazgos en lugar donde encontraron el cuerpo de Neill Cubides, profesor de Universidad Externado

La muerte del profesor de la Universidad Externado de Colombia continúa generando conmoción en la comunidad, especialmente tras conocerse nuevas pistas sobre lo ocurrido.

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides el pasado lunes 19 de enero de 2026, luego de varios días de haber sido reportado como desaparecido. En el pronunciamiento, la universidad señaló: “La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su esposa, Denis Alfaro, familiares, amigos y allegados en este difícil momento”.

La institución también decretó tres días de luto e informó que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del profesor Neill Felipe Cubides Ariza.



Su paso por nuestra Facultad dejó huellas significativas en quienes tuvieron la oportunidad de aprender y trabajar con él.



La Facultad decreta tres días de luto oficial. pic.twitter.com/AyVGFoYmyw — Comunicación Social - Periodismo - U Externado (@ComExternado) January 19, 2026

Según conoció Blu Radio, el cuerpo sin vida del docente fue hallado en la vereda Los Soches, en una carretera que comunica la avenida Boyacá con la antigua vía al Llano, un sector en condiciones precarias y sin cámaras de seguridad.



Según se conoció, una mujer transeúnte fue quien alertó a las autoridades tras observar que un cuerpo estaba siendo quemado, un día después de que Cubides fuera reportado como desaparecido, el 16 de enero.

Esa madrugada varios hombres habrían arrojado el cuerpo en el kilómetro 8 de la vía, lo habrían rociado con gasolina y posteriormente le prendieron fuego. Al llegar al lugar, las autoridades no encontraron documentos de identificación, aunque sí hallaron la ropa del docente parcialmente quemada junto al cuerpo.

El equipo de Blu Radio se movilizó al lugar, donde encontró algunos restos del cuerpo, como una manga quemada de una chaqueta del profesor. También fueron hallados restos de una carretilla de madera, donde presuntamente fue arrojado y quemado.

Publicidad

Este es el video

El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a Medicina Legal, donde tres días después se confirmó su identidad, proceso que se extendió debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo.

En medio de la investigación, la esposa de Cubides reveló en entrevista con Noticias Caracol una serie de movimientos bancarios inusuales registrados la madrugada del viernes 16 de enero. Según explicó, a la 1:25 a. m. se realizó una primera transacción por dos millones de pesos, seguida de otro giro por cuatro millones de pesos. Posteriormente, 26 minutos después, se registró una compra adicional por 250.000 pesos.

Publicidad

Estas transacciones son ahora materia de análisis por parte de las autoridades, que buscan establecer el paradero de los responsables y los posibles móviles del crimen.



¿Quién era Neill Felipe Cubides?

De acuerdo con lo confirmado por la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides era magíster en Administración y contaba con más de 20 años de experiencia en el sector educativo. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como director de programa, investigador académico, diseñador e implementador de proyectos de educación virtual, además de docente universitario.