En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Hallazgos en lugar donde encontraron el cuerpo de Neill Cubides, profesor de Universidad Externado

Hallazgos en lugar donde encontraron el cuerpo de Neill Cubides, profesor de Universidad Externado

Una mujer transeúnte fue quien alertó a las autoridades tras observar que un cuerpo estaba siendo quemado, un día después de que Cubides fuera reportado como desaparecido, el 16 de enero.

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado
Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad