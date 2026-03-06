Día Internacional de la Mujer: pese a avances sigue la desigualdad laboral

La encuesta de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) 2026 hecha por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advierte que esta desigualdad está estrechamente relacionada con los altos niveles de informalidad laboral en el país, que actualmente alcanzan el 57 %.

De acuerdo con la ANDI, el trabajo informal dificulta la implementación y el seguimiento de políticas de equidad de género, ya que muchas de estas normas están diseñadas para aplicarse en el empleo formal.



Mayor desempleo entre las mujeres

El informe también evidencia que las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder y permanecer en empleos formales, lo que se refleja en tasas de desempleo más altas que las de los hombres.

Según explicó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, el desempleo femenino se mantiene considerablemente por encima del masculino.

“Las mujeres pueden tener niveles de desempleo cercanos al 11 % o 11,8 %, mientras que en los hombres las cifras están alrededor del 8,2 %. A pesar de que hay menos mujeres que participan en la fuerza laboral, esta brecha continúa siendo evidente”, señaló.



Concentración laboral y responsabilidades familiares

Un análisis del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (LaboUR) señala que la distribución del empleo también influye en estas desigualdades.



De acuerdo con el estudio, el 32 % de las mujeres empleadas en 2025 trabajaba en el sector servicios, en ocupaciones como ventas, peluquería, cocina, atención en restaurantes o cuidado de personas. Muchos de estos empleos son temporales o propensos a cambios económicos, lo que aumenta la inestabilidad laboral.

Además, el 35 % de las mujeres que no están empleadas afirma no haber aceptado un trabajo debido a responsabilidades familiares, lo que evidencia el impacto del trabajo doméstico y de cuidado en la participación laboral femenina.



El peso del trabajo no remunerado

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) también ha identificado este fenómeno. En un informe publicado en 2023, el organismo indicó que el 30 % de las mujeres jóvenes permanece fuera del mercado laboral debido a labores domésticas.

Asimismo, tres de cada cuatro mujeres entre los 25 y 64 años que se encuentran inactivas lo están por realizar trabajo no remunerado en el hogar, una proporción que prácticamente no ha cambiado entre 2000 y 2021.



Avances mundiales, pero con retos económicos

A nivel global, la igualdad de género continúa siendo un desafío. Según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual de progreso el mundo tardaría aproximadamente 123 años en alcanzar la plena paridad de género, de acuerdo con estimaciones publicadas en 2025.

Sin embargo, el mismo informe destaca que América Latina y el Caribe es una de las regiones que más ha avanzado en la reducción de la brecha de género. Actualmente, la región ha cerrado cerca del 75 % de esa brecha y es una de las que más rápido ha mejorado desde 2006.

Aunque aún persisten diferencias en el acceso al trabajo y a oportunidades económicas, en todos los países de la región las mujeres han logrado cerrar al menos la mitad de la brecha de género.

Uno de los ámbitos donde la región presenta mejores resultados es la educación, donde prácticamente no existen diferencias entre hombres y mujeres en acceso y nivel educativo.

También se destaca la creciente participación femenina en la política: varios países han tenido mujeres como presidentas, en muchos gobiernos ellas ocupan al menos un tercio de los ministerios, y en países como México y Nicaragua la representación de hombres y mujeres en el parlamento es prácticamente igual.

Pese a estos avances, el informe señala que el principal reto para alcanzar la igualdad plena sigue estando en el ámbito económico y laboral.



Iniciativas para reducir la brecha

Ante esta situación, la ANDI ha impulsado programas y alianzas, entre ellas convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de promover prácticas empresariales que favorezcan la igualdad de oportunidades y reduzcan las brechas laborales.



¿Como va el Marco legal colombiano sobre esa brecha ?

En el ámbito legislativo, Colombia cuenta con diversas normas que buscan garantizar la igualdad en el trabajo.

La Constitución Política establece en su artículo 13 el principio de igualdad ante la ley y en el artículo 25 el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.

Por su parte, la Ley 1496 de 2011 desarrolla el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres, incorporando criterios objetivos para valorar el trabajo y mecanismos de auditoría de la información salarial.

Además, la Sentencia T-014 de 2026 reiteró la protección especial a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, garantizando la estabilidad laboral reforzada y prohibiendo decisiones laborales desfavorables relacionadas con la maternidad.

Estas disposiciones se complementan con convenios internacionales de la OIT, como el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación.

