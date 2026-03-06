Hijo habría asesinado a su madre de 80 años en medio de una riña familiar en Manizales

Una mujer de 80 años murió tras ser atacada presuntamente por su propio hijo durante una riña familiar ocurrida en la noche del jueves en el barrio Girasoles, en Manizales.

La víctima fue identificada como Rosalba Suárez Castillo. El hecho se registró hacia las 11:00 de la noche dentro de una vivienda ubicada en la carrera 32C con calle 53, en inmediaciones del sector conocido como Ruta 30.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hombre le habría propinado dos puñaladas que le causaron la muerte casi de inmediato.

Uniformados que atendieron el caso indicaron que, al llegar al lugar, encontraron a la mujer tendida en el piso y, a pocos metros, a su hijo Mauricio, quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez.



El hombre fue capturado en el sitio y en la mañana de este viernes avanza el proceso de judicialización para presentarlo ante un juez de control de garantías, que deberá legalizar la captura y definir la imputación por el delito de homicidio agravado.



Homicidios al alza

Con este caso ya son diez los homicidios registrados en lo corrido del año en Manizales. La cifra representa cuatro más frente al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban seis, lo que equivale a un aumento cercano al 67 %.