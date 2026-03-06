En vivo
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Hijo habría asesinado a su madre de 80 años en medio de una riña familiar en Manizales

Hijo habría asesinado a su madre de 80 años en medio de una riña familiar en Manizales

La víctima fue identificada como Rosalba Suárez Castillo. El hecho se registró hacia las 11:00 de la noche dentro de una vivienda ubicada en la carrera 32C con calle 53, en inmediaciones del sector conocido como Ruta 30.

