Defensoría alerta por presuntas presiones de disidencias de ‘Calarcá’ a votantes en Caquetá

La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la entidad recibió información, verificada en terreno, sobre presuntas intimidaciones del Estado Mayor de los Bloques y el Frente, de las disidencias de alias ‘Calarcá’ para influir en la decisión de los votantes en esta zona del sur del país, que hace parte de las circunscripciones especiales de paz.

“Tuvimos un reporte en Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde hay información de la gobernación de Caquetá, según la cual, y verificada en terreno por la Defensoría del Pueblo, según la cual el Estado Mayor de los Bloques y del Frente, es decir, las disidencias de la línea de 'Calarcá' estarían presionando a la población de Cartagena del Chairá, que es una curul de paz, para presionar por un determinado candidato”, señaló la defensora.

Ante esta situación, Marín indicó que la Defensoría solicitó al Estado Mayor de los Bloques y Frentes cumplir el compromiso asumido en la mesa de conversaciones de no interferir en los procesos electorales y suspender cualquier tipo de interferencia.

Explicó además que la preocupación de la entidad no está centrada en la organización de la jornada electoral ni en el escrutinio de los votos, sino en las condiciones de libertad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en algunas regiones del país.



“Nuestra mayor preocupación es sobre la libertad de los votantes en ciertos territorios del país y no como un riesgo hipotético sino como una realidad que infortunadamente hemos constatado en varias regiones del país con hechos de consumación de riesgos de la alerta que se han presentado en diferentes territorios del país”, explicó.

La defensora también señaló que en las últimas horas se han reportado incidentes relacionados con el contexto electoral en departamentos como Nariño, Arauca y Atlántico, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

En medio de este panorama, Caquetá ha sidouno de los departamentos donde se han registrado hechos recientes de violencia. Días atrás, una emboscada atribuida a disidencias contra un convoy que transportaba material electoral dejó tres soldados muertos y uno más herido.