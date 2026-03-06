En vivo
Defensoría alerta por presuntas presiones de disidencias de 'Calarcá' a votantes en Caquetá

Defensoría alerta por presuntas presiones de disidencias de ‘Calarcá’ a votantes en Caquetá

La Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles presiones del estado mayor de los bloques y el frente la población civil en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en medio del proceso electoral.

