Registrador envía mensaje de transparencia en elecciones: “Cometen errores, pero no delitos”

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el proceso electoral colombiano tiene amplios mecanismos de vigilancia, con la participación de jurados de votación, testigos electorales, organismos de control y observadores internacionales.

“No es razonable que en una mesa de votación, seis jurados de votación que no se conocen, diez testigos que apenas se conocen, observación internacional en algunos lugares, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía desplegados, veinte personas alrededor de una mesa de votación, los jurados contando los votos de manera abierta y pública, ¿exista posibilidad de alguna alteración? Claro que no. No lo hay”, afirmó.

En ese mismo sentido, el director del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, informó que con corte a la medianoche, cuando se cumplió el plazo para la inscripción, más de un millón de testigos electorales quedaron acreditados en todo el país, lo que, según explicó, refuerza las garantías de vigilancia durante la jornada electoral.

“A todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con toda la legitimidad y transparencia. Garantías para todos los partidos, candidatos y agrupaciones políticas”, aseguró.



Quiroz también señaló que el proceso contará con 8.444 observadores electorales y más de 400 observadores internacionales, quienes estarán desplegados en los 32 departamentos del país, acompañando el desarrollo de la jornada en más de 123.000 mesas de votación.



Uso del celular en elecciones 2026

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó cómo se manejará el uso de celulares dentro de los puestos de votación durante la jornada electoral.

“Lo pueden usar los funcionarios públicos, los periodistas también lo van a poder hacer en los sitios de votación, dentro de votación, pero ya a la hora de votar no se puede usar”, indicó.

Aseguró que los jurados y testigos podrán usar sus celulares una vez terminadas las elecciones.

Las autoridades reiteraron que la jornada electoral contará con presencia institucional, observación nacional e internacional y participación de testigos electorales como parte de las garantías para la transparencia del proceso democrático.