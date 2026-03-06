En vivo
Registrador envía mensaje de transparencia en elecciones: “Cometen errores, pero no delitos”

Durante la instalación de la misión de observación internacional para las elecciones de este domingo, las autoridades electorales enviaron un mensaje de tranquilidad frente a posibles cuestionamientos sobre el proceso.

