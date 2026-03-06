Registraduría alerta sobre la creación de páginas web falsas que buscan suplantar a la entidad

La Registraduría está advirtiendo que en las últimas horas personas inescrupulosas crearon páginas web falsas con los logos de la entidad para ofrecer información o supuestos servicios relacionados con las elecciones.

“Estas páginas fraudulentas buscan engañar a los ciudadanos y, en algunos casos, recopilar información personal de manera irregular. Por esta razón, la Registraduría Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre que la información provenga de los canales oficiales de la entidad”, explicó la Registraduría.

Página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Foto: Página Registraduría

En el mismo sentido la entidad anunció que interpondrá las denuncias pertinentes ante las autoridades para que se investiguen estos casos, además, se ha solicitado el bloqueo de estas páginas fraudulentas.

“Se recuerda que la única página web oficial para consultar información sobre trámites, servicios y procesos electorales es: www.registraduria.gov.co. Además, está disponible la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, así como el chatbot institucional (3102579432). De igual manera, se reitera que cualquier información sobre elecciones, lugar de votación, jurados o resultados electorales se publica exclusivamente a través de los mencionados canales y las redes sociales oficiales de la entidad”, aclara la Registraduria