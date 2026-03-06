JEP ordena nuevas medidas en Cementerio Central de Sincelejo tras exhumación de 50 cuerpos

El Cementerio Central de Sincelejo ha sido considerado un sitio de alto interés humanitario y forense ante la posible presencia de víctimas de desaparición forzada.

Como parte de la decisión, la JEP levantó las órdenes de custodia que pesaban sobre la manzana 6 del camposanto, donde ya concluyeron las labores judiciales de exhumación, pero amplió las medidas de protección al resto del cementerio para garantizar la continuidad de las intervenciones en otros puntos señalados como posibles lugares de inhumación.

Entre febrero de 2025 y enero de 2026, la Fiscalía General de la Nación exhumó en ese sector un total de 50 cuerpos de interés forense que actualmente se encuentran en proceso de identificación.

Durante una visita realizada en febrero de 2026, la magistrada María del Pilar Valencia identificó problemas en la administración y conservación del camposanto, lo que llevó a la jurisdicción a reiterar que la Alcaldía de Sincelejo es la responsable de su manejo, preservación y adecuación.



En ese contexto, la JEP ordenó al Ministerio del Interior diseñar e implementar un programa de acompañamiento técnico y jornadas pedagógicas dirigido al personal encargado del cementerio, con el fin de fortalecer sus capacidades para garantizar la protección del lugar y el manejo adecuado de los sitios de interés forense.

La jurisdicción también ordenó a la alcaldía facilitar los trámites necesarios para que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas pueda intervenir en otros sectores del cementerio donde se presume la existencia de más cuerpos de víctimas del conflicto.

La Alcaldía de Sincelejo deberá garantizar la elaboración de un mural conmemorativo en honor a las víctimas del conflicto armado que reposan en el cementerio, y considerar la realización de un memorial en su honor.



Las actuaciones de búsqueda en este cementerio se emprendieron… pic.twitter.com/p7Xnb7TFf6 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 6, 2026

Otra de las decisiones fue crear una Mesa de Impulso a la Identificación, instancia que buscará coordinar el trabajo de distintas entidades para acelerar la identificación de los restos exhumados y aumentar las posibilidades de su entrega digna a los familiares. En este espacio participarán la Fiscalía, Medicina Legal, la UBPD, la Alcaldía de Sincelejo y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Publicidad

Como medida restaurativa, la jurisdicción ordenó además la elaboración de un mural conmemorativo en honor a las víctimas del conflicto armado que reposan en el cementerio y a las mujeres buscadoras, el cual deberá estar listo antes de diciembre de 2026.

También se deberá evaluar la creación de un espacio destinado a la custodia digna de los cuerpos recuperados, que podría funcionar igualmente como memorial.