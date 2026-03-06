En vivo
JEP ordena nuevas medidas en Cementerio Central de Sincelejo tras exhumación de 50 cuerpos

JEP ordena nuevas medidas en Cementerio Central de Sincelejo tras exhumación de 50 cuerpos

La decisión se produce mientras avanza el proceso de identificación de 50 cuerpos exhumados en ese lugar entre 2025 y comienzos de 2026.

