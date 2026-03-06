Club argentino abre convocatorias para menores que quieran ser futbolistas profesionales

Bogotá será escenario de una nueva oportunidad para niños que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales. El club argentino Chacarita Juniors, a través de su filial en Colombia, abrió convocatorias gratuitas para evaluar a menores entre los 4 y 12 años interesados en iniciar un proceso de formación deportiva. Las jornadas de observación se realizarán el sábado 14 y domingo 15 de marzo, con el objetivo de identificar nuevas promesas del fútbol en un entorno competitivo diseñado para medir su talento y proyección.

Durante las sesiones, un equipo de profesionales analizará aspectos fundamentales del desarrollo deportivo de los participantes, como motricidad, agilidad y equilibrio. Además, los aspirantes serán sometidos a pruebas de Neurofútbol, una metodología que evalúa la respuesta cerebral frente a estímulos del juego, integrando el componente cognitivo con el rendimiento físico dentro de la cancha.

Según explicó José Rodrigo Matiz, manager general del club, el fútbol moderno exige que los jugadores procesen información en fracciones de segundo. Por ello, el programa incluye ejercicios en los que los niños deben reaccionar a estímulos visuales o auditivos mientras conducen el balón, con el objetivo de mejorar la velocidad de decisión y la capacidad de adaptación en situaciones reales de juego.

El proceso de formación del club está dividido en tres etapas: Primer Semilla, dirigida a niños de 4 a 10 años y enfocada en motricidad y técnica básica; Transición, entre los 11 y 14 años, donde se fortalecen la comprensión táctica y la toma de decisiones; y Proyección, a partir de los 15 años, etapa en la que comienza la preparación competitiva de alto rendimiento.



¿Dónde serán las convocatorias?

Las evaluaciones se realizarán en el complejo deportivo DBS Plus, en la vía Suba-Cota (kilómetro 3, detrás de la estación Texaco), desde las 9:00 de la mañana, el 14 y 15 de marzo, y los interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción para asegurar su cupo.