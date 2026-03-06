En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Club argentino abre convocatorias para menores que quieran ser futbolistas profesionales

Club argentino abre convocatorias para menores que quieran ser futbolistas profesionales

Los niños y jóvenes que tengan el sueño de ser jugadores de fútbol profesional lo podrán hacer a través de este equipo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad