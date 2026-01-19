Revelan último video del profesor del Externado antes de ser encontrado sin vida en Bogotá

El pasado 15 de enero se conoció la desaparición de Neill Felipe Cubides, docente de la Universidad del Externado, pero que, lamentablemente, fue encontrado sin vida e incinerado un día después en horas de la madrugada, según confirmó el reporte oficial de Medicina Legal.



Este fue el video de Neill Felipe Cubides antes de desaparecer

Gracias a Noticias Caracol, se conoció el último video de este hombre antes de desaparecer cuando salió de su casa al lado de su esposa e hijo rumbo a la Clínica del Country, en donde, posteriormente, se desaparecería hasta ser encontrado sin vida en la localidad de Usme.

Dicho video muestra cómo va detrás de su familia para la cita médico. Según el relato de su esposa, también existe uno de cuando sale de la clínica y cruza una calle para luego no dejar ningún rastro de su ubicación.

Detalles detrás de la desaparición del docente del Externado

Luego de su desaparición, se conoció varios registros de movimientos millonarios en sus cuentas bancarios de más de 6 millones de pesos, por lo que la primera hipótesis que se ha manejado en torno a este caso ha sido la posibilidad de un paseo millonario, pero lo que no se entiende es el por qué termina incinerado.

“Le dije a mi esposo que se fuera para la casa para que pudiera descansar. Salió, cogió un taxi y no se sabe nada más de él (…) Le hicieron el paseo millonario, pero no entiendo por qué no lo soltaron”, dijo la esposa, sin entender por qué las cosas se dieron de esta manera.



La noticia impactó la comunidad educativa y de hecho la Universidad del Externado se pronunció sobre lo sucedido y lamentó la noticia, esperando poder apoyar en lo que sea necesario a la familia y la ayuda a las autoridades competentes de ser requerido.