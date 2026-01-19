En vivo
Revelan último video del profesor del Externado antes de ser encontrado sin vida en Bogotá

Revelan último video del profesor del Externado antes de ser encontrado sin vida en Bogotá

El docente desapareció tras salir de la Clínica del Country a mediados de enero de 2026 y se hicieron millonarios movimientos en sus cuentas personales antes de ser encontrado sin vida.

