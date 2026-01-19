Hallan sin vida a docente del Externado reportado como desaparecido en Bogotá

La Universidad Externado de Colombia informó que el docente Neill Felipe Cubides fue hallado sin vida, luego de haber sido reportado como desaparecido en Bogotá. La institución señaló que el caso se encuentra en manos de las autoridades, que adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial.

De acuerdo con la información conocida, Cubides fue visto por última vez tras salir de la Clínica del Country, a mediados de enero de 2026. La desaparición fue reportada el 16 de enero, luego de que su familia no volviera a tener noticias sobre su paradero, por lo que solicitó apoyo de las autoridades para su búsqueda.

En el marco del seguimiento al caso, se conocieron registros de movimientos financieros posteriores a la desaparición. Según estos, el viernes siguiente, a la 1:25 a. m., se realizó un retiro de dos millones de pesos, seguido, un minuto después, por otro retiro de cuatro millones de pesos. Posteriormente, a la 1:51 a. m., se registró una compra por 250.000 pesos.

La Universidad Externado lamentó el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresó su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados. Asimismo, reiteró que las autoridades competentes continúan con las actuaciones correspondientes y que serán las únicas encargadas de suministrar información oficial sobre el caso.