Guerra en Irán alcanza su séptimo día: última hora, noticias, y videos de Oriente Medio

El ejército israelí anunció este viernes por la mañana que estaba bombardeando de nuevo posiciones de Hezbolá en la periferia sur de Beirut, en el barrio de Dahiyeh, tras una noche de intensos bombardeos contra este bastión del movimiento proiraní que quedó muy destruido, con avenidas llenas de escombros y edificios en ruinas, según periodistas de AFPTV.

Según la agencia oficial de noticias libanesa Ani, también hubo ataques en la zona de Baalbek, en el este de Líbano, y en la ciudad meridional de Sidón.

La ciudad israelí de Tel Aviv se vio sacudida por unas ocho explosiones el viernes por la mañana, tras una alerta por misiles iraníes, informaron periodistas de AFP.

Los habitantes de Dubái recibieron este viernes en sus celulares una alerta del Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos que los instaba a refugiarse por una "amenaza potencial de misiles", constataron corresponsales de AFP, mientras que Irán continúa con su campaña de represalias en el Golfo.

La naviera danesa Maersk anunció que suspende temporalmente sus conexiones entre Europa y Oriente Medio y entre Extremo Oriente y Oriente Medio a causa de la guerra, que "compromete la seguridad de la navegación".

Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un acuerdo este viernes para el suministro de unos cuatro millones de barriles de petróleo desde ese país del Golfo.