Guerra en Irán alcanza su séptimo día: última hora, noticias, y videos de Oriente Medio
EN VIVO

Guerra en Irán alcanza su séptimo día: última hora, noticias, y videos de Oriente Medio

Este viernes, 6 de marzo, se vive una nueva jornada de guerra en Irán.

Por: Redacción BLU Radio 
Ataques en Teherán
Foto: AFP

El ejército israelí anunció este viernes por la mañana que estaba bombardeando de nuevo posiciones de Hezbolá en la periferia sur de Beirut, en el barrio de Dahiyeh, tras una noche de intensos bombardeos contra este bastión del movimiento proiraní que quedó muy destruido, con avenidas llenas de escombros y edificios en ruinas, según periodistas de AFPTV.

Según la agencia oficial de noticias libanesa Ani, también hubo ataques en la zona de Baalbek, en el este de Líbano, y en la ciudad meridional de Sidón.

La ciudad israelí de Tel Aviv se vio sacudida por unas ocho explosiones el viernes por la mañana, tras una alerta por misiles iraníes, informaron periodistas de AFP.

Los habitantes de Dubái recibieron este viernes en sus celulares una alerta del Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos que los instaba a refugiarse por una "amenaza potencial de misiles", constataron corresponsales de AFP, mientras que Irán continúa con su campaña de represalias en el Golfo.

La naviera danesa Maersk anunció que suspende temporalmente sus conexiones entre Europa y Oriente Medio y entre Extremo Oriente y Oriente Medio a causa de la guerra, que "compromete la seguridad de la navegación".

Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un acuerdo este viernes para el suministro de unos cuatro millones de barriles de petróleo desde ese país del Golfo.

Actualizado 6 de mar, 2026
REFRESCAR
  • 06:08 a. m.
    La guerra en Oriente Medio, declarada "emergencia humanitaria mayor" por la ONU

    La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) anunció el viernes que declaró la crisis en Oriente Medio como una "emergencia humanitaria mayor", subrayando la necesidad de una respuesta inmediata.

    "ACNUR ha declarado la escalada de la crisis en Oriente Medio como una emergencia humanitaria mayor que requiere una respuesta inmediata en toda la región", declaró a los periodistas en Ginebra Ayaki Ito, jefe de emergencias de la agencia y coordinador interregional para los refugiados.

  • 06:08 a. m.
    Irán dice que atacó bases de EEUU en Kuwait y promete más bombardeos

    El ejército de Irán declaró el viernes que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y aseguró que redoblará la presión con más bombardeos.

    "En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres del ejército apuntaron contra un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait", declaró el ejército, según la televisión estatal iraní.

    "Esos ataques continuarán en las próximas horas", agregó.

  • 06:07 a. m.
    Israel anuncia una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán

    El Ejército de Israel anunció este viernes haber empezado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, la capital iraní, en el séptimo día de la guerra desatada entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

    "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado una oleada a gran escala de ataques contra infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán", explicaron en un comunicado en su cuenta de Telegram.

    La agencia iraní Fars ha reportado explosiones en varios puntos de la capital.

