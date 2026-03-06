Impresionante trancón en vía al aeropuerto Palonegro por protesta de taxistas

Una fuerte congestión vehicular se registra en la mañana de este viernes 6 de marzo en la vía que conduce al aeropuerto Palonegro, en Lebrija, debido a una protesta de taxistas que prestan servicio en la terminal aérea que conecta a Bucaramanga con otras ciudades del país.

Los conductores iniciaron un plan tortuga como medida de presión por el presunto incumplimiento de la Resolución 10025 del 3 de octubre de 2024, expedida por la Superintendencia de Transporte, lo que ha generado largas filas de vehículos y retrasos para quienes se dirigían al aeropuerto.

La situación ha afectado especialmente a pasajeros de los primeros vuelos de la mañana con destino a Bogotá y Medellín, quienes han tenido dificultades para llegar a tiempo a la terminal aérea.

“Hay un trancón impresionante compañeros aquí en la vía al aeropuerto, así que evitar subir”, relató el conductor de un vehículo particular que quedó atrapado en medio de la congestión.



#Atención A esta hora taxistas bloquean la vía al aeropuerto de Bucaramanga en protesta contra la concesión que administra la terminal aérea. Denuncian que existen cobros irregulares para poder trabajar en el aeropuerto Palonegro. El trancón es monumental #MañanasBlu pic.twitter.com/DBYK7bXrvE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 6, 2026

De acuerdo con los taxistas, la resolución de la Superintendencia de Transporte establece que las terminales terrestres y aéreas del país no pueden cobrar a los taxistas por permitir la prestación del servicio público dentro de sus instalaciones y, además, deben garantizar que los usuarios puedan escoger libremente el servicio de transporte.

Sin embargo, los conductores aseguran que la norma no se está aplicando en el aeropuerto Palonegro.

Publicidad

Ángel García, presidente del sindicato de taxistas del aeropuerto y directivo de la Asociación de Transportadores de esta terminal aérea, señaló que el gremio lleva 17 meses esperando que se haga cumplir la resolución.

“Necesitamos que se le haga caso a la resolución de la Supertransporte. Llevamos 17 meses esperando. Mientras tanto el gremio que no hace parte del consorcio sigue siendo perseguido, sancionado y sin garantías para trabajar por parte de la concesión Aeropuertos del Oriente”, afirmó.

La protesta continúa generando dificultades en la movilidad hacia el aeropuerto, por lo que las autoridades recomiendan a los viajeros salir con mayor anticipación.

