Imputan tres delitos a joven que habría participado en crimen de hermanas en Atlántico

Homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego son los tres delitos por los que acaba de ser imputado este viernes el joven Juan David Taboada, a quien la Fiscalía señala como uno de los principales implicados en el crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicole Hernández Noriega, las adolescentes que aparecieron enterradas en Malambo (Atlántico).

El procesado, de 19 años, no aceptó ninguno de los cargos que le imputó la Fiscalía; sin embargo, las pruebas apuntan a que él era una de las siete personas que habrían estado en el lugar donde fueron asesinadas las adolescentes, de 14 y 17 años, tras salir de casa el pasado 18 de febrero, martes de Carnaval.

Es de recordar que alias ‘Tata’ fue ubicado por el Gaula el pasado viernes 27 de febrero, en la clínica Altos de San Vicente, norte de Barranquilla, donde minutos antes había ingresado en ambulancia al sufrir un accidente durante una carrera de piques ilegales en Puerto Colombia.

Junto al ‘Tata’ fue aprehendido alias el ‘Mono’, quien también resultó herido en el mismo accidente de motos. Este adolescente, que a sus 17 años acumula un largo prontuario criminal y hasta habría hecho parte de una disidencia de las Farc, sería otro de los principales responsables de este doble crimen.



Este viernes, ‘Tata’ será presentado de nuevo en audiencia y allí se espera que la Fiscalía revele mayores solicite al juez la imposición de una medida de aseguramiento en contra de este joven.