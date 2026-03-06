En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Imputan tres delitos a joven que habría participado en crimen de hermanas en Atlántico

Imputan tres delitos a joven que habría participado en crimen de hermanas en Atlántico

El procesado, de 19 años, no aceptó ninguno de los cargos que le imputó la Fiscalía.

