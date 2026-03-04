Revelan pista clave del asesinato de dos hermanas, de 14 y 17 años, en el Atlántico: "50 millones"

En horas de la mañana las autoridades en Barranquilla reportaron un avance determinante en la investigación por el asesinato de las hermanas Sherrydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, un crimen que ha generado consternación.

En una operación liderada por unidades del Gaula de la Policía, realizada en la Clínica San Vicente, fueron capturados Juan David, alias ‘Tata’, y un adolescente de 17 años conocido como ‘El Mono’, señalados como los presuntos responsables del homicidio de las menores de 14 y 17 años. Los cuerpos de las menores fueron hallados sepultados en una zona del municipio de Malambo, tras varios días de búsqueda.

De acuerdo con la investigación, el rastro de las hermanas se perdió el pasado 17 de febrero, cuando salieron de su vivienda hacia la medianoche luego de ser contactadas por redes sociales para asistir a una supuesta fiesta.

Según conoció preliminarmente Blu Radio, Keyla Nicolle, de 17 años, habría sido señalada por sus victimarios de tener presuntos vínculos con una estructura criminal rival. La adolescente fue asesinada en presencia de su hermana menor.



Sherrydan Sofía, de 14 años, habría permanecido retenida durante tres días, convirtiéndose en testigo directa del homicidio. Blu Radio conoció detalles de la investigación que indican que, durante ese tiempo, los captores habrían intentado contactar a los padres de las menores para exigir dinero a cambio de la liberación.

Sin embargo, la exigencia económica no se habría concretado. Ante el riesgo de ser identificados, los responsables habrían decidido acabar también con la vida de la menor y ocultar los cuerpos bajo troncos y maleza en un sector apartado de Malambo.

"Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas. Me pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20, después a 10. Yo denuncié eso en el Gaula enseguida, con la esperanza de que mis hijas aparecieran, pero nunca aparecieron", dijo la madre de la menor a Noticias Caracol.

Con estas capturas, la Policía Metropolitana avanza en el proceso de judicialización por los delitos de homicidio agravado y secuestro, mientras continúa verificando posibles vínculos de los detenidos con estructuras delincuenciales que operan en el Atlántico.