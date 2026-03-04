Nu Stadium, el nuevo hogar de Lionel Messi e Inter Miami: fecha de apertura, capacidad y más

El equipo donde juega Lionel Messi estrenará casa en 2026. Inter Miami CF anunció un acuerdo multianual con la fintech Nu Holdings para los derechos de nombre de su nuevo estadio, que se llamará Nu Stadium.

La alianza incluye presencia de marca en el escenario deportivo y también en la camiseta rosa del club, una de las más vendidas a nivel global tras la llegada de Messi y el título de la Major League Soccer conseguido en 2025.

Lionel Messi. Foto: AFA.

¿Cuándo se inaugura el Nu Stadium?

La apertura oficial está prevista para el 4 de abril, con el partido entre Inter Miami y Austin FC. El estadio no solo albergará encuentros de la MLS, sino también conciertos, eventos corporativos y actividades privadas.

El recinto forma parte de un desarrollo más amplio denominado Miami Freedom Park, un distrito que combinará deporte, comercio y oficinas en un complejo cercano al Aeropuerto Internacional de Miami.



¿Cuál será la capacidad del nuevo estadio?

El Nu Stadium tendrá capacidad para 26.700 espectadores. Sustituirá la etapa del club en Fort Lauderdale y se convertirá en la sede principal del equipo en Miami.



Además del estadio, el proyecto incluye espacios comerciales y zonas de entretenimiento. Dentro del recinto funcionará el “Nu Club”, una zona premium con vista al túnel de vidrio por donde los jugadores salen al campo.

También estará la “Nu Plaza”, concebida como un espacio para actividades comunitarias y de marca dentro del complejo.

Nu Stadium, nuevo hogar del Inter Miami Foto: NU

¿Qué implica el acuerdo con Nu?

Los términos financieros no fueron revelados, pero el propietario del club, Jorge Mas, calificó la alianza como una de las más relevantes en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos.

El acuerdo va más allá del nombre del estadio: el logo de Nu aparecerá en la parte posterior de la camiseta desde agosto, ampliando la visibilidad de la fintech en el mercado estadounidense.

“Estoy en una ciudad con presencia hispana, soy un equipo global y quiero hacer algo con una empresa global. No es un acuerdo de derechos de nombre del estadio. No es un acuerdo de camiseta. Es una verdadera asociación”, puntualizó Mas.

La compañía, fundada en Brasil en 2013, opera en Brasil, México y Colombia y suma cerca de 130 millones de clientes en América Latina.

Para Inter Miami, cuyo modelo de ingresos depende en buena parte de patrocinios y acuerdos comerciales, este tipo de alianzas es estratégico. El club, que también tiene como copropietario a David Beckham, está valorado en alrededor de 1.450 millones de dólares.