Tengo claro que las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Son reacciones adaptativas del ser humano. Es necesario que cada uno sepa gestionarla de la mejor manera posible según su propósito de vida. Particularmente una a la que le pongo mucha atención es a la ira. La cual surge cuando sentimos injusticia, frustración o amenaza. Tengo claro que el problema no es sentirla. El problema es cuando dejamos que ella nos gobierne y nos impulse a dañarnos o dañar a otros.

Y las cifras en Colombia nos están mostrando que el manejo de la ira es un asunto social. Los datos más recientes en Colombia muestran algo preocupante: la violencia intrafamiliar aumentó cerca de un 47 % entre enero de 2024 y enero de 2025. Y más de 27 mil mujeres sufrieron algún tipo de violencia durante el año pasado. Detrás de cada número hay una historia: una discusión que se salió de control, una rabia que nadie supo manejar.

Es importante decir algo con claridad: la ira no es violencia, pero la ira mal gestionada puede convertirse en violencia. Cuando una persona no sabe procesar su frustración, su miedo o su sensación de fracaso, esa energía busca salida. Y muchas veces sale en forma de grito, de humillación o de golpe.

La pregunta entonces no es cómo eliminar la ira, porque eso es imposible. La pregunta es cómo educar emocionalmente esa fuerza. La ira puede ser una alarma que nos dice: “algo no está bien”.. Pero si no la escuchamos con conciencia, se convierte en incendio. Por eso el verdadero desafío cultural de nuestro tiempo no es solo la seguridad en las calles; también es la alfabetización emocional en nuestras casas. Aprender a detenernos antes de reaccionar. Aprender a nombrar lo que sentimos. Aprender a decir “estoy frustrado” antes de decir algo que hiera. Porque una sociedad que no aprende a manejar su ira termina viviendo en una tensión permanente.



Y hay una verdad profunda: la violencia casi siempre es el fracaso del diálogo interior.

Cuando una persona no puede hablar con su propio dolor, termina gritándolo sobre los demás. Tal vez por eso una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo no es solamente educar la inteligencia o el conocimiento, sino educar el corazón.