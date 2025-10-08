Alberto Linero se va a la cama a hablar sin tapujo en su propio podcast

Alberto Linero reveló, en su propio podcast en YouTube, detalles íntimos sobre su relación con Alcy Matallana, entre esos, su primera vez juntos. El comunicador abrió la puerta de su casa para acostarse en la cama con su pareja a hablar de todo: de lo que los une, lo que los reta, lo que les da risa y lo que los hace vulnerables.

En el episodio también se comparten datos sobre su primer karaoke, la primera misa juntos, la primera pelea, entre otros temas.

"El tema del sexo es algo íntimo y aunque creo que el sexo no debe tener ningun complejo, creo que fuí feliz, vencí mis propios miedos y lo disfruté y es lo más importante", indicó Linero.



Sobre el podcast

Trata de un diálogo entre alegrías y confesiones, en el que el humor se sienta con la reflexión para retar al espectador a abrirse también a tener estas conversaciones en familia. En un formato íntimo, entre cobijas y almohadas, esta novedosa propuesta rompe el estereotipo para atreverse a mostrar una charla cercana y sin tapujos.

“Con este podcast nos podemos reconstruir desde el amor y el agradecimiento. Alcy y yo abrimos el corazón para confesar nuestros miedos y reír con recuerdos alegres. Nos interrumpimos, exageramos detalles, nos reímos y también nos mostramos como somos. Porque detrás del humor siempre están los miedos, las ansiedades y el deseo de estar bien el uno con el otro. Al final llegamos a una conclusión: todas esas primeras veces, aunque incómodas o ridículas, son la base de lo que nos une", escribió la pareja en su canal de YouTube. , dijo Alberto Linero.

Escuche detalles aquí: