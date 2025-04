“Me dicen que fracasé, pero fue lo mejor que me pasó": la confesión de Alberto Linero

Durante años,Alberto Linero fue una de las voces más reconocidas de la espiritualidad en Colombia. Muchos lo veían como un ejemplo de éxito y coherencia. Pero detrás de esa imagen había una historia distinta: la de un hombre que, en silencio, sentía que su vida necesitaba un cambio profundo.

Hoy, con la publicación de su nuevo libro "Romperme fue solo un comienzo", Linero pone sobre la mesa una verdad que pocos se atreven a decir: “Me dicen que fracasé, pero fue lo mejor que me pasó".

En este libro, ya disponible en las principales librerías del país, Linero no ofrece fórmulas mágicas ni frases vacías. Habla, con una honestidad que conmueve, sobre el dolor de romperse, el miedo a empezar de nuevo y la esperanza que nace cuando uno se atreve a dejar de fingir.

"Romperme no fue un error", nos cuenta. "Romperme fue salvarme. Fue tener el valor de abandonar una vida que ya no me hacía bien, aunque para muchos eso pareciera un fracaso".

Alberto Linero Gómez. Foto: Blu Radio.

Con un lenguaje sencillo y directo, Linero invita a repensar el concepto de éxito. No siempre se trata de aplaudir los logros visibles. A veces, el verdadero triunfo ocurre en el silencio de quien elige ser fiel a su verdad, aunque eso implique enfrentar críticas y miradas de decepción.

El lanzamiento oficial de "Romperme fue solo un comienzo" será el próximo 1 de mayo, a las 4:00 p.m., en la FILBo, en la Sala José Asunción Silva. Un espacio donde el autor compartirá en primera persona lo que significó romper con su vida anterior y reconstruirse desde el dolor.

Más que un libro de autoayuda, esta obra es una conversación real sobre lo que significa ser humano: caerse, dudar, perderse, volver a empezar. No hay triunfalismo ni promesas vacías. Hay vida. Hay heridas. Y, sobre todo, hay esperanza.

Hoy, Alberto Linero no habla como quien ya tiene todas las respuestas. Habla como alguien que decidió seguir caminando, con cicatrices visibles y con la certeza de que romperse, a veces, es el primer paso hacia una vida más libre, más honesta y más llena de sentido.