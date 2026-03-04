“No negamos amenazas”: minDefensa anuncia ofensiva tras emboscada que dejó tres militares muertos

Luego de la emboscada que dejó tres militares muertos y uno herido en zona rural de Cartagena del Chairá, mientras instalaban puestos de votación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno mantiene el despliegue de tropas para garantizar la seguridad de las elecciones y anunció una ofensiva contra las disidencias responsables del ataque.

El hecho ocurrió en la vereda Santo Domingo, donde los uniformados, adscritos a la Fuerza de Tarea Omega, adelantaban labores de instalación y verificación de puestos de votación cuando fueron atacados por integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’, facción de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, Iván Mordisco.

Militares en Colombia. Foto: Comando General Fuerzas Militares de Colombia.

“Por eso se trata de las garantías de seguridad, por lo que estamos desplegando. Esas unidades están avanzando a dar la configuración en la seguridad, y siempre es reconocido que las amenazas persisten y hay que combatirlas”, afirmó el ministro al referirse al ataque.

El jefe de la cartera calificó el hecho como “muy lamentable” y confirmó que actualmente se desarrolla una operación ofensiva contra esa estructura armada ilegal. “Estamos desarrollando en este momento una operación ofensiva fuerte contra la estructura de alias ‘Mordisco’”, señaló.