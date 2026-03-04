En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Motociclista y taxista se enfrentaron en plena vía tras incidente de tránsito en Medellín

Motociclista y taxista se enfrentaron en plena vía tras incidente de tránsito en Medellín

En medio de la fuerte discusión, el motociclista quebró los vidrios del taxi con su casco.

Publicidad

Publicidad

Publicidad