Motociclista y taxista se enfrentaron en plena vía tras incidente de tránsito en Medellín

Intolerancia en las vías de Medellín. Un incidente de tránsito terminó en una fuerte discusión entre los conductores. Uno de ellos se desquitó dañando uno de los vehículos.

Conducir algunas vías del Valle de Aburrá, especialmente en horas pico, se convierte de a poco en un acto de paciencia y tolerancia por el otro. Y precisamente esto fue lo que hizo falta en medio de un accidente de tránsito que se presentó en un concurrido sector, en el norte de la ciudad.

El hecho se presentó puntualmente en el sitio conocido como punto cero, de acuerdo con la versión preliminar de algunas personas que presenciaron lo sucedido, un taxista se pasó un semáforo en rojo, lo que desencadenó que chocara contra un motociclista que terminó en el suelo producto del impacto.

Las imágenes de lo ocurrido quedaron grabadas en varios videos, que hoy circulan las redes sociales. En ellos se puede observar cómo en medio de la tensión del momento, el conductor de la moto, toma su casco y destruye los vidrios del taxi, mientras este permanece estacionado debajo del puente de punto cero.



En medio de esta tensa situación, en las imágenes también se puede observar cómo del taxi se baja un pasajero de la parte trasera del automotor, quien pasa a escasos centímetros de los vidrios rotos que volaban por el aire.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud del motociclista, y más allá de las impactantes imágenes, las autoridades de tránsito de la ciudad confirmaron que, por ahora, no han recibido ningún reporte de lo sucedido.