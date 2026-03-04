En vivo
Salud  / Alianza por la salud renal busca fortalecer la detección temprana y la prevención

Alianza por la salud renal busca fortalecer la detección temprana y la prevención

El 10 % de la población mundial padece enfermedad renal crónica. En Colombia se estima que más de un millón de personas viven con esta condición, que está asociada principalmente a la diabetes y la hipertensión.

