Alianza por la salud renal busca fortalecer la detección temprana y la prevención

En el marco del lema “Salud Renal para Todos: Cuidando a las Personas, Protegiendo el Planeta”, se adelanta una alianza entre la farmacéutica Bayer y la Fundación Santa Fe de Bogotá para fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso equitativo a la atención en salud renal.

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta actualmente al 10 % de la población mundial, lo que equivale a cerca de 850 millones de personas. Para 2023, esta condición se ubicó como la novena causa de muerte a nivel global y afecta al 14 % de los adultos mayores de 20 años. En Colombia, especialistas estiman que más de un millón de personas podrían estar en distintos estadios de la enfermedad.

Uno de los principales factores asociados es la diabetes. Alrededor del 40 % de las personas con esta enfermedad desarrolla daño renal. La hiperglucemia crónica puede afectar el riñón incluso antes de que aparezcan síntomas. Además, la presencia de proteínas en la orina (albuminuria), la hipertensión arterial y estilos de vida no saludables incrementan el riesgo de deterioro renal y cardiovascular.

La afectación renal en etapas tempranas suele ser silenciosa. Algunos pacientes presentan aumento de proteínas en la orina, mientras otros experimentan una disminución acelerada de la Tasa de Filtración Glomerular (eGFR), lo que hace fundamental el monitoreo periódico para lograr un diagnóstico a tiempo.



El doctor Gustavo Guzmán, internista nefrólogo y jefe de la sección de Nefrología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, señaló que las enfermedades renales crónicas avanzan sin síntomas evidentes y están estrechamente relacionadas con factores como la diabetes y la hipertensión. Indicó que la prevención incluye hábitos de vida saludables, adecuada hidratación, evitar la automedicación y realizar chequeos médicos periódicos para detectar tempranamente enfermedades que puedan desencadenar daño renal.

Por su parte, Silvia Rey, asesora médica de la línea cardiorrenal de Bayer, explicó que la detección oportuna es clave para evitar complicaciones mayores tanto en el riñón como en el corazón. Señaló que cerca del 50 % de los pacientes con diabetes mellitus puede desarrollar enfermedad renal diabética, lo que incrementa hasta tres veces el riesgo cardiovascular.

En el contexto del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el 12 de marzo, las organizaciones promueven acciones de educación dirigidas a pacientes, cuidadores y personal de salud para reforzar la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado.

Desde la experiencia de los pacientes, Lizeth Sánchez García, quien vive con enfermedad renal y depende de terapia de reemplazo renal, manifestó que aunque el proceso implica cambios profundos en la rutina y tratamientos constantes para eliminar toxinas y exceso de líquidos, también representa un aprendizaje sobre el autocuidado y la continuidad de la vida pese a la condición médica.