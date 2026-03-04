Manual para Ninjas: la comedia con la que DITU lanza su primera serie original

La plataforma de streaming DITU, de Caracol Televisión, da un paso clave en su crecimiento con el estreno de Manual para Ninjas, su primera producción original. La serie llega desde hoy miércoles a la plataforma, con una propuesta que mezcla humor, aventura y situaciones cotidianas con las que muchos espectadores podrán sentirse identificados.

La historia se desarrollará en formato semanal: cada miércoles se estrenarán cinco nuevos capítulos, hasta completar 60 episodios que conforman esta comedia colombiana pensada para todo público.

“Manual para Ninjas tiene un lenguaje muy divertido, joven y fresco, que conecta con el tipo de público que queremos atraer a la plataforma”, explicó Tiago Freire, gerente de producto de DITU.

En el centro de la trama está Federico, un hombre común que encuentra un misterioso libro que pertenecía a su padre fallecido. Es un manual que guarda secretos para convertirse en ninja y, convencido de que se trata de una señal del destino, decide reinventarse.



Federico adopta entonces una nueva identidad, el maestro Lee Zen, y abre una peculiar escuela para ninjas en un teatro abandonado, donde comienzan a llegar personajes con historias, conflictos y sueños muy distintos.

Manual para Ninjas // Foto: Caracol TV

Más allá de la premisa divertida y cotidiana, Manual para Ninjas utiliza la comedia para retratar temas cercanos a la vida diaria: las expectativas familiares, las inseguridades personales, los sueños que parecen imposibles y la búsqueda de un propósito.

A través de sus personajes, la serie explora las tensiones y desafíos de la vida urbana, pero lo hace desde una mirada ligera y entretenida que apuesta por el humor como forma de conectar con el público.

Publicidad

La novela cuenta con un elenco de amplia trayectoria encabezado por Juan Carlos Yela, quien interpreta a Federico. El reparto también incluye a Paola Moreno, Daniel Calderón, Andrés Castañeda y Andrea Guzmán, María Margarita Giraldo, entre otros actores que dan vida a los peculiares estudiantes de la escuela ninja.

Con el estreno de Manual para Ninjas, DITU inicia una nueva etapa en su estrategia de contenidos propios, apostándole al talento colombiano y a historias que reflejen la identidad y el humor del país.

La serie ya está disponible desde hoy en la plataforma, donde los espectadores podrán seguir la historia semana a semana con cinco nuevos capítulos cada miércoles, hasta completar los 60 episodios de esta comedia que promete combinar entretenimiento, identidad y mucho humor colombiano.