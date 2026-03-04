En vivo
Entretenimiento  / Manual para Ninjas: la comedia con la que DITU lanza su primera serie original

Manual para Ninjas: la comedia con la que DITU lanza su primera serie original

Desde este miércoles, DITU estrena Manual para Ninjas, su primera producción original. La comedia colombiana lanzará cinco capítulos cada semana hasta completar 60 episodios.

