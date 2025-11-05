El programa Los Informantes celebra 12 años con su llegada a Ditu

El programa Los Informantes celebra doce años de emisión ininterrumpida, consolidándose como uno de los espacios más destacados del periodismo colombiano. Para conmemorar este aniversario, el equipo liderado por María Elvira Arango anunció la apertura de su canal en Ditu, una plataforma donde los usuarios podrán acceder al mismo contenido que se emite en televisión, adaptado al formato digital y disponible bajo demanda.

Ditu en Colombia

Esta nueva ventana representa un paso más en la evolución del programa hacia el consumo multiplataforma, permitiendo que nuevas audiencias disfruten de sus crónicas desde cualquier dispositivo. En Ditu estarán disponibles los reportajes más recordados, entrevistas emblemáticas y materiales complementarios que amplían el contexto de cada historia.

Los Informantes Foto: Caracol Televisión

Desde su creación, Los Informantes ha combinado rigor periodístico y sensibilidad humana para contar historias que inspiran y revelan la diversidad del país. Su llegada a Ditu reafirma el compromiso del programa con la innovación, la cercanía con los espectadores y la promoción del periodismo de calidad en todos los formatos.