En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendios forestales
De La Espriella
Sismos hoy
Reconstrucción de Colombia
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Los Informantes

Los Informantes

Pepe, el cocodrilo del Bronx
Bogotá

Sobreviviente del antiguo Bronx revela la verdad de Pepe, el cocodrilo, ¿fue real?

La aterradora carta que encontraron en el Bronx.jpg
Bogotá

La aterradora carta que encontraron en el Bronx, Bogotá: "Sáquenme con vida de aquí"

Chef del Bronx
Bogotá

La oscura historia del chef del Bronx que cocinaba humanos: "Lo va a probar y se lo va a comer"

El programa Los Informantes celebra 12 años con su llegada a Ditu
Entretenimiento

El programa Los Informantes celebra 12 años con su llegada a Ditu

Cristian Montenegro
Sociedad

Cristian Montenegro revela cómo nació la idea de su peculiar “familia de trapo”

Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar
Mundo

En el exilio y sola: así vive hoy Virginia Vallejo, la exnovia de Pablo Escobar

Papás colombianos buscan el medicamento más caro del mundo para salvar a su bebé
Salud

El drama de unos padres colombianos: buscan el medicamento más caro del mundo para salvar a su bebé

Madre de Ivonne Latorre, colombiana que perdió la vida en Egipto, rompe el silencio
Judicial

El desgarrador testimonio de madre de Ivonne Latorre, colombiana que perdió la vida en Egipto

Francia Márquez no estará en funeral de Miguel Uribe Turbay: "Respeto profundamente esta decisión"
Nación

Vivía sabroso y vine a sufrir: Francia Márquez sobre su llegada a la Vicepresidencia

primer médico que atendió a Miguel Uribe
Nación

Habla primer médico que atendió a Miguel Uribe el día del atentado: “Muy impactante”

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad