Vivía sabroso y vine a sufrir: Francia Márquez sobre su llegada a la Vicepresidencia

En una entrevista con Los Informantes, de Caracol Televisión, la vicepresidenta Francia Márquez hizo un balance de lo que han sido estos tres años en el cargo. Entre reflexiones, críticas y confesiones personales, aseguró que su vida cambió radicalmente desde que asumió la Vicepresidencia. “Vivía sabroso antes, vine aquí a sufrir. Ha sido una paridera muy berraca”, expresó.

Márquez reconoció que ha tenido que adaptarse a un papel diferente como funcionaria del Estado. “Ya sé cómo funciona el Estado, la inversión, ya sé cómo funciona la oposición también. Es un aprendizaje importante”, dijo en Los Informantes.



El difícil nacimiento del Ministerio de la Igualdad

Uno de los episodios más difíciles de su gestión fue la creación del Ministerio de la Igualdad, iniciativa que ella impulsó pero que, según denunció, encontró obstáculos dentro del propio Gobierno. Márquez relató que tuvo roces con Laura Sarabia, entonces directora del Dapre, por la falta de apoyo para avanzar en la conformación de la nueva cartera.

“Sentí que fue una traba, que me puso obstáculos y no me ayudó. No tuve una aliada para avanzar”, aseguró. También cuestionó al Ministerio de Hacienda por presentar un concepto ambiguo de viabilidad fiscal, lo que permitió que la oposición demandara la iniciativa. Finalmente, la Corte Constitucional ordenó que el proyecto fuera presentado nuevamente por incumplir el principio de planeación.

El costo de su paso por la política también se ha reflejado en su vida personal. Márquez contó que su madre aún le reprocha su decisión de asumir la Vicepresidencia. “Todavía me dice: ‘Mi vida cambió y se me volvió un infierno porque usted se metió en eso’. Ha sido doloroso”, relató. Sus hijos, agregó, también han sufrido con los ataques en redes sociales y no están contentos con la exposición que ha tenido la familia. Incluso sus hermanas, que trabajan en casas de familia, han tenido que negar el parentesco para evitar maltratos.

Márquez recordó además que fue blanco de burlas cuando expresó sus aspiraciones presidenciales. “Me decían: ‘¿A la presidencia de qué? ¿De la junta de acción comunal?’ y yo respondía: ‘No, a la presidencia de Colombia’”, comentó. Pese a su determinación, admite que siente frustración con la burocracia estatal. “Creo que hay mucha burocracia institucional, pero uno no puede saltarse esos pasos porque así está hecho este sistema”, manifestó.

La vicepresidenta también dejó ver sus diferencias con el presidente Gustavo Petro. Según relató, una frase reciente del mandatario le resultó dolorosa: “Para mí, que he vivido el racismo y sé lo que significa, fue muy duro, habiéndolo acompañado a movilizar a la población afro”.