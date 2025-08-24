El desgarrador testimonio de madre de Ivonne Latorre, colombiana que perdió la vida en Egipto

La trágica muerte de Ivonne Daniela Latorre, una joven colombiana de 24 años oriunda de Antioquia, en Egipto, continúa generando grandes preguntas. Aunque las autoridades en Egipto cerraron el caso como un accidente, sus padres, Mari Sánchez y Tito Latorre, se niegan a aceptar esa versión.

En una entrevista con Los Informantes, Mari Sánchez, la madre de Ivonne, compartió los angustiosos momentos previos y posteriores a la desaparición de su hija.

Mari comentó que sintió una gran preocupación antes del viaje a Egipto: "Como madre, orando, yo era orando, hasta le mandé un versículo de la Biblia en ese momento".

Ivonne había viajado a El Cairo el 24 de abril de 2025 junto a su amiga Estefanía Bedoya, para asistir al festival de música electrónica Zamna, que por primera vez se realizaba con las pirámides de Giza.

El 25 de abril, después de visitar las pirámides, Ivonne y Estefanía asistieron al festival. Fue allí donde, según Estefanía Bedoya en Más Allá del Silencio, conocieron a una mujer identificada como Jessie Escobar, quien se presentó como colombiana y, posteriormente, les presentó a dos hombres apodados el Serbio y el doctor.

Los padres de Ivonne, en su propia investigación, también identificaron a estos tres hombres y a otro apodado "el dealer", todos amigos de Jessie.

Esa noche, Jessie las invitó a un after party. Al día siguiente, el 26 de abril, asistieron a otro evento. Aquella noche Ivonne entró en pánico, sospechando que el conductor era parte de un grupo que las acosaba. El vehículo se detuvo en una estación de gasolina, donde ambas se sintieron más seguras. Fue allí donde se separaron.

Los relatos de Estefanía señalan que Ivonne ingresó a una tienda para cargar su celular. Los padres de Ivonne confirmaron que su hija envió mensajes alarmantes a amigas en ese momento. Uno de ellos, dirigido a una amiga mexicana en El Cairo, decía: "Por favor vengan con policía que nos van a secuestrar".

En otro mensaje, Ivonne responsabilizaba a Jessie de lo que le pudiera pasar. En la última entrevista de la mujer, dijo que Ivonne decidió alejarse caminando sola por una colina.

Mientras tanto en Colombia, la angustia crecía para Mari: "Al otro día el domingo yo sentí un temblor en la cama, miré celular WhatsApp y no vi que no vi nada de noticias. Desde esa mañana empecé a escribirle 'Hola hija, hola, hola', escríbale ese domingo. Eso ha sido muy duro para nosotros", relató en los Informantes.

Horas después de su desaparición, Ivonne fue encontrada por su familia en un hospital egipcio en estado crítico, con múltiples fracturas y en coma. Mari, quien nunca había salido del país, viajó a Egipto.

"En el avión no dormía, no descansaba porque era orándole a Dios y yo diciéndole 'Dios yo me voy a volver con mi hija'. Yo le le oraba mucho a Dios de que me le perseverara la vida, de que ella tuviera fuerzas", dijo.

Al día siguiente, Mari pudo ver a su hija en el hospital: "Vi su rostro, vi mi niña la de siempre, la vi bonita, estaba sudando, le toqué sus manitos, las manitos se las tenía hinchadas... se veía bien, pero estaba en tubito acá, un tubito acá en la nariz, máquinas por todo lado, pero yo sentía que ella se me levantaba".

Sin embargo, la esperanza se desvaneció cuando el cónsul le informó a la familia que Ivonne había fallecido. El diagnóstico médico indicó neumotórax, dos paros respiratorios y finalmente, un paro cardiorrespiratorio. "Preguntándole a Dios por qué, por qué se me había ido", contó entre lágrimas.

La justicia de Egipto cerró la investigación, concluyendo que Ivonne murió accidentalmente al caer desde el sexto piso de un conjunto residencial, donde fue encontrada en ropa interior y con graves lesiones. Sin embargo, sus padres se niegan a aceptar esta versión, considerando que la cadena de eventos y los mensajes de alerta de su hija apuntan a un crimen.