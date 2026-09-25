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Estos carros Volkswagen entre 2013 y 2024 pueden tener fallo con la dirección: son más de 2 millones

Según VW, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Foto: VW PRess
Por: AFP
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.

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El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.

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En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.

Volkswagen
Volkswagen es una de las marcas más antiguas del mundo automotor.
Foto: Unsplash

Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisión

En el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024.

"Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".

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Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.

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Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.

Volkswagen Tiguan MHEV
Volkswagen Tiguan MHEV
Foto: Volkswagen

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