En el exilio y sola: así vive hoy Virginia Vallejo, la exnovia de Pablo Escobar

La vida de Virginia Vallejo parece sacada de una novela o de una película. De ser una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana en los años 80, pasó a convertirse en una de las mujeres más polémicas del país. Su historia, marcada por el amor, la fama y el escándalo, sigue generando interés décadas después.

Vallejo ha sido recordada principalmente por su tormentosa relación con Pablo Escobar, el capo más temido en la historia de Colombia. Hoy, a sus 76 años, vive aislada en un pequeño apartamento en Miami, donde asegura haber encontrado la paz, aunque su pasado continúa siendo una sombra difícil de esquivar.

“Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre, jamás”, comentó Vallejo en una entrevista para Los Informantes, al recordar los años que compartió con Escobar. Su voz transmite serenidad, como quien ha aprendido a convivir con los errores y las consecuencias de sus decisiones.



Del éxito al exilio: la historia de Virginia Vallejo

Durante los años dorados de la televisión colombiana, su rostro se convirtió en sinónimo de elegancia, inteligencia y liderazgo. Virginia Vallejo fue la primera mujer en presentar un noticiero nacional, un hito que abrió las puertas a muchas periodistas que la siguieron.

También rompió esquemas al ser una de las primeras mujeres en casarse por lo civil y divorciarse, en una época en la que esos actos eran mal vistos. Su carácter firme y su sofisticación la convirtieron en un referente, pero también en una figura que generaba temor y respeto.



Vallejo debutó en televisión en 1972 y rápidamente se consolidó como una de las estrellas más queridas de Colombia. “Era amor a primera vista”, recuerda sobre su llegada a la pantalla. Sin embargo, su vida dio un giro radical en 1982, cuando conoció a Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles. Su relación, que duró cinco años, marcó el inicio de su caída pública y personal.

“Él me salvó la vida, anuló mis deudas, me divorció de mi segundo esposo y me conquistó con palabras. Me decía: ‘Tú vas a ser mi Manuelita’”, confesó Vallejo. Pero lo que comenzó como un vínculo apasionado terminó en resentimiento: “Hoy siento por Pablo un profundo odio, pero no me arrepiento de haberlo tenido”.



En exilio y soledad: Virginia Vallejo vive lejos de Colombia y sin familia

En 2006, Vallejo salió de Colombia bajo protección de la DEA, luego de declarar contra mafiosos y políticos vinculados al narcotráfico. Desde entonces vive exiliada en Estados Unidos, sin familia y sin intención de regresar: “Nunca volveré a Colombia, jamás”.

A pesar de un derrame cerebral que afectó su visión, mantiene su vanidad y su amor por la escritura. Actualmente trabaja en una trilogía de ciencia ficción inspirada en su vida, con la esperanza de ser recordada no solo como “la amante de Escobar”, sino como una autora que sobrevivió a su propio infierno.

“Lo único que quiero es vivir dignamente, pagar mi arriendo, tener mi libertad y mi tiempo”, dice sin titubeos. Así vive hoy Virginia Vallejo, sola, firme y sin miedo a mirar atrás, aunque su pasado siga siendo el espejo más visible de su historia.