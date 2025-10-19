Cristian Montenegro revela cómo nació la idea de su peculiar “familia de trapo”

Cristian Montenegro se ha convertido en uno de los personajes más comentados de las redes sociales en Colombia. Su historia comenzó cuando decidió fabricar su propia familia: una pareja y tres hijos hechos de trapo, icopor y materiales reciclados. Con ellos, dice, ha encontrado la compañía que no halló en otras personas.

Montenegro, de 30 años, vive en Bogotá y trabaja de manera informal. En su tiempo libre, dedica horas a cuidar y modificar a su “esposa” Natalia, nombre que eligió en honor a la protagonista de la telenovela Mi gorda bella, y a sus tres hijos: Daniel Adolfo, de 10 años; Lady María, de 6 años, y una bebé llamada Sami. Los viste, les toma fotos, conversa con ellos y, en ocasiones, sale de paseo por el barrio.

“Esto nació por la soledad, por no tener a nadie. No he podido ser padre ni tener una familia real”, contó en Los Informantes, de Caracol Televisión. Para él, crear a Natalia y a sus hijos fue una forma de sobrellevar el desamor tras el fin de su última relación. Desde entonces, asegura que siente afecto genuino por sus muñecos: “Les mando besos, los miro con ternura, les digo que los quiero”.

A Cristian siempre le gustaron las manualidades. Aprendió a pintar, a modelar figuras en plastilina y a construir con materiales reciclados. Esa habilidad la ha volcado sobre su “familia”, a la que renueva cada cierto tiempo. A Natalia le cambia las pelucas, el maquillaje o el cuerpo del maniquí, mientras a los niños les modifica los rasgos para que “crezcan” y se parezcan más a él.



Cristian Montenegro

Cuando sale a la calle con su familia de trapo, muchos se burlan o lo graban con sus celulares; otros, en cambio, lo felicitan por su creatividad. Él se lo toma con calma. “Varias veces me han dicho que estoy loco, pero esto no es locura. Es ingenio para no estar solo”.

Montenegro no cree necesitar ayuda profesional. Sin embargo, psiquiatras consultados por Los Informantes advierten que su caso refleja un fenómeno social creciente: la soledad extrema.

Alexie Rojas, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, explicó que “cuando la soledad se prolonga, puede causar depresión, ansiedad e incluso reducir la expectativa de vida en un 25 %”. Cristian, por su parte, insiste en que su vínculo con Natalia no es de deseo, sino de consuelo. “Ella es como una velita que se prende si estoy solo, pero si llega alguien, se apaga”, afirmó.