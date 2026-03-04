Hombre que le prendió fuego a su compañera sentimental en Baranoa se entregó a la Fiscalía

En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías Juan Carlos Escorcia de la Hoz, conocido como Juancharrasquiado, para responder por el delito de tentativa de feminicidio agravado luego de que el pasado 8 de febrero, en el municipio de Baranoa, le rociera alcohol a su compañera sentimental y luego le prendiera fuego, causándole graves quemaduras en todo su cuerpo.

El señalado agresor se entregó a las autoridades, a donde llegó acompañado de un abogado.

Daniel Gómez, director seccional de la Fiscalía, informó que la agresión se presentó luego de que la pareja estuviera compartiendo en una fiesta y se fueran a su casa, donde sostuvieron una acalorada discusión en la que hubo amenaza.

“Empezaron a tener discusiones por una conducta celotípica y la discusión se fue calentando, llegaron a su casa, siguió la discusión y vino la fase de amenaza, de advertencias, de incriminación y tomó la decisión de coger un frasco con alcohol y rociarla y encender fuego y lo hizo delante de los dos hijos menores de edad de la joven”, detalló el director de fiscalía en el Atlántico.



Gómez informó además que el señalado agresor al ver el daño causado a su pareja, incluso ayudó junto a vecinos a apagar el fuego, sin embargo luego huyó del sitio.

Debido a la gravedad de las heridas, la mujer estuvo varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras de primer y segundo grado. Luego fue dada de alta con una incapacidad inicial de 25 días. Medicina Legal reportó que la víctima sufrió lesiones y cicatrices en su rostro, pecho y brazos.