En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Hombre que le prendió fuego a su compañera sentimental en Baranoa se entregó a la Fiscalía

Hombre que le prendió fuego a su compañera sentimental en Baranoa se entregó a la Fiscalía

Deberá responder por el delito de tentativa de feminicidio agravado. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, pecho y brazos que le dejaron profundas cicatrices.

Publicidad

Publicidad

Publicidad