Capturado en Bogotá sicario que asesinó niña de 12 años en Baranoa: también mató en un billar

En una operación en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, la Policía capturó en flagrancia a Jonathan José Rivaldo Roa, conocido con el alias de ‘Choco’, señalado de participar en varios homicidios en la capital del país y en el municipio de Baranoa, Atlántico.

La captura se produjo el pasado 1 de marzo, luego de que patrulleros reaccionaran a información oportuna que alertaba sobre hombres armados en un billar del barrio Las Columnas.

Según el reporte, alias ‘Choco’ ingresó al establecimiento en compañía de otra persona y, utilizando un arma de fuego, asesinó a un ciudadano en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el capturado, de 32 años, tiene una trayectoria criminal ligada a Los Pepes, estructura asociada al Clan del Golfo. Además, estaría involucrado en un hecho sicarial ocurrido en 2025 en el municipio de Baranoa, Atlantico, donde fue asesinada una menor de 12 años, caso que generó rechazo y conmoción en esa población del Atlántico.



Alias ‘Choco’ contaba con circular azul de Interpol y era considerado un objetivo relevante por su presunta participación en acciones violentas. Tras su captura fue dejado a disposición de la Fiscalía, y un juez de la República lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.