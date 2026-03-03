Las lluvias en Bogotá son más recurrentes en las tardes: el Idiger explica las razones

En Bogotá parece común que el día inicie con un cielo despejado o parcialmente nublado y termine en un fuerte aguacero. Este comportamiento no es aleatorio y, por el contrario, tiene explicación científica.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) explicó que las lluvias en Bogotá tienden a concentrarse en horas de la tarde debido principalmente a dos factores: el calentamiento diurno y la intensidad de los vientos.

En las mañanas, Bogotá suele registrar temperaturas cercanas a los 10 °C. Sin embargo, a medida que avanza el día y el sol alcanza su punto más alto, los termómetros pueden marcar entre 19 °C y 20 °C hacia el mediodía.

Ese aumento de temperatura genera evaporación de la humedad acumulada en suelos húmedos, vegetación, humedales, cuerpos de agua y superficies mojadas por lluvias anteriores. Cuando esa humedad asciende y encuentra condiciones atmosféricas favorables, se forman nubes de lluvia que suelen desarrollarse entre el inicio y la mitad de la tarde.



Intensas lluvias en Bogotá. Foto: X Bogotá Tránsito

Este proceso, conocido como calentamiento diurno, es una de las principales razones por las que las lluvias en la ciudad se concentran después del mediodía.

Además, los vientos también influyen directamente en la formación de lluvias. Cuando son fuertes, dispersan la humedad y dificultan la formación de nubes, lo que puede mantener el cielo despejado. En cambio, cuando los vientos son débiles o están en calma, permiten que la humedad se acumule, favoreciendo el crecimiento de nubes de tormenta.

Por eso, no es extraño que un día inicie con sol y, en cuestión de horas, se registren lluvias intensas.

El Idiger detalló que la ubicación dentro de la ciudad también es determinante. Los Cerros Orientales, la llegada de humedad desde los Llanos Orientales, las influencias del Pacífico, el Valle del Magdalena y la Amazonía, así como la presencia de humedales y zonas verdes, influyen en el comportamiento climático.

También las llamadas “islas de calor” urbanas, es decir, zonas con mayor concentración de concreto y menor cobertura vegetal, pueden modificar las temperaturas locales y favorecer la formación de nubes.

Esto explica por qué en una localidad puede llover con intensidad, mientras en otra el cielo permanece despejado.

Lluvias en Bogotá Foto: Bogotá Tránsito

Si bien este comportamiento es frecuente, no es absoluto. El instituto aclaró que en los meses menos lluviosos es más frecuente que las precipitaciones se concentren en horas de la tarde. Sin embargo, durante las temporadas de mayor lluvia —marzo, abril, mayo y octubre, noviembre— los aguaceros pueden presentarse en distintos momentos del día, incluso en la madrugada o la noche.

En cuanto a tormentas eléctricas, estudios con información de estaciones del Idiger, el Ideam y la Secretaría de Ambiente han identificado que abril y octubre presentan mayor actividad eléctrica. El mayor número de descargas suele registrarse entre el mediodía y las 4:00 p.m., y octubre concentra algunos de los niveles más altos de densidad de rayos del año.

Junto a este reporte, el Idiger hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana ante el comportamiento atípico de las precipitaciones en los últimos días y el inicio de la primera temporada de lluvias en marzo.

Entre enero y febrero, la entidad reportó que Bogotá presentó niveles de lluvia muy superiores a los promedios históricos. En enero, sectores de la ciudad registraron acumulados entre 120 % y 160 % por encima de lo habitual.

Por ello, recomendó limpiar canales y canaletas, asegurar techos y cubiertas, realizar mantenimiento a bombas de agua, no arrojar basuras a las calles y reportar emergencias a la línea 123.