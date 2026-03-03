En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Las lluvias en Bogotá son más recurrentes en las tardes: el Idiger explica las razones

Las lluvias en Bogotá son más recurrentes en las tardes: el Idiger explica las razones

El Idiger advirtió que en marzo inicia la primera temporada de más lluvias, después de que en enero y febrero se registraron lluvias hasta 160 % por encima de lo normal en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad