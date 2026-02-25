En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Colegios en Cundinamarca adoptan 10 medidas para enfrentar la temporada de lluvias

Colegios en Cundinamarca adoptan 10 medidas para enfrentar la temporada de lluvias

Los colegios del departamento adoptaron 10 medidas clave para combatir la temporada de lluvias y evitar emergencias que pongan en riesgo a la comunidad educativa. Padres también deben participar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad