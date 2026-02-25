Colegios en Cundinamarca adoptan 10 medidas para enfrentar la temporada de lluvias

Las lluvias no han dado tregua en Cundinamarca. En varias zonas del departamento, las montañas han cedido, los ríos han aumentado su caudal y las vías rurales han quedado cubiertas por el lodo. Comunidades enteras han tenido que reaccionar ante deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas que alteran la rutina diaria.

En medio de ese panorama, los colegios, muchos ubicados en áreas rurales o de difícil acceso, enfrentan un desafío adicional, proteger a miles de estudiantes mientras el invierno arrecia.

Frente a este escenario, los colegios del departamento adoptaron 10 medidas clave para hacerle frente a la temporada de lluvias y evitar emergencias que pongan en riesgo a la comunidad educativa.



10 medidas para enfrentar la temporada de lluvias

Atendiendo las alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Cundinamarca emitió lineamientos dirigidos a los establecimientos educativos de los municipios no certificados.

Las acciones buscan anticiparse a posibles inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la infraestructura escolar, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, así como la continuidad del servicio educativo.



Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Verificación preventiva de la infraestructura escolar. Identificación de sedes con mayor nivel de vulnerabilidad. Limpieza de cubiertas, canales, bajantes y sistemas de drenaje. Revisión de riesgos estructurales o del entorno. Reporte oportuno de afectaciones a autoridades municipales. Activación de protocolos internos de emergencia. Coordinación con administraciones locales ante posibles contingencias. Seguimiento permanente a las condiciones climáticas. Promoción de desplazamientos seguros hacia las instituciones. Implementación de medidas de flexibilización académica si es necesario.

“Escuela segura en temporada de lluvias”

Como parte de esta estrategia, la Secretaría lidera la campaña “Escuela segura en temporada de lluvias”, que convoca a rectores, docentes, personal administrativo y familias a reforzar acciones de prevención y respuesta.

El director de Infraestructura Educativa, Andrés Guerrero Puerto, explicó que durante esta época podrán aplicarse ajustes temporales para proteger a la comunidad educativa.

“Invitamos a las familias a garantizar desplazamientos seguros hacia las instituciones y a evitar zonas con riesgo de remoción en masa o deslizamientos. También recomendamos el uso de ropa adecuada para la temporada y el reporte inmediato de cualquier situación que pueda representar peligro. Protegernos hoy es garantizar que mañana podamos seguir aprendiendo juntos”, señaló.

En caso de que las condiciones climáticas impidan la presencialidad, los directivos deberán coordinar posibles reubicaciones temporales y adoptar medidas académicas flexibles.