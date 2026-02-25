Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy miércoles 25 de febrero de 2026

El sorteo 2623 del Baloto y Revancha dejó miles de ganadores en premios secundarios, pero ningún acertante del premio mayor, por lo que los acumulados siguen creciendo para el próximo juego del sábado, 28 de febrero.



Resultado Baloto

El sorteo 2623 del Baloto se realizó la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, autorizado por Coljuegos y transmitido por Canal 1, como es habitual en este juego de azar nacional. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 02 - 31 - 06 - 11 - 28 y la Súper Balota 15, tal como registra el histórico oficial del juego para esa fecha.



Revancha: números y acumulado

Los números ganadores de Revancha fueron 24 - 38 - 43 - 15 - 34 y la Súper Balota 08, de acuerdo con el registro oficial del juego y los portales especializados en resultados de loterías. Al igual que en el Baloto tradicional, en Revancha no se presentó ningún acertante de los cinco números más la Súper Balota.