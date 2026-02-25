En vivo
Cundinamarca

CAR Cundinamarca evalúa riesgos de contaminación tras el accidente en la vía Cajicá-Zipaquirá

Después del derramamiento de combustible en la vía Cajicá-Zipaquirá, que afectó la Quebrada de la Cruz, la CAR Cundinamarca está a la espera de los resultados de laboratorio para saber si hay o no un riesgo.

