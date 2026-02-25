CAR Cundinamarca evalúa riesgos de contaminación tras el accidente en la vía Cajicá-Zipaquirá

Más de 10 horas se completan por el accidente que involucró un camión cisterna que derramó 2.300 galones de gasolina y 800 de ACPM sobre la vía Cajicá - Zipaquirá, tras volcarse en la curva de entrada a la rotonda que queda al lado del campus de la Universidad Militar, por un aparente microsueño del conductor. Por este siniestro, hay alerta de contaminación de las corrientes hídricas desde la Quebrada de la Cruz, en Cajicá, hasta la desembocadura del río Bogotá.

Ante esto, fuentes en la CAR le confirmaron a Blu Radio que ya comenzó el proceso de investigación para determinar las causas reales del accidente, pero, asimismo, están a la espera de los resultados de laboratorio para determinar qué tan grave es el daño ambiental por el derramamiento de combustible en la vía. Por esto mismo, desde la Alcaldía de Cajicá persiste la alerta, ya que su mandataria, Fabiola Jácome, asegura que el clima puede provocar más afectaciones tras el accidente.

Cundinamarca - CAR Foto: CAR

“Y la verdad pues es muy complejo lo que se nos está presentando, en razón a que el combustible está sobre la vía, es peligroso. Si llueve, pues el combustible va a ser arrastrado hacia la quebrada La Cruz, que está muy cerca al sitio, o si el sol hace pues de la combustión que genera con el sol es muy preocupante por los olores que comienzan a darse en el sector. Así que pues estamos pidiendo a todos que nos colaboren. Es muy importante darle una solución”, concluyó la mandataria local.

Así las cosas, mientras se levanta el camión cisterna, las autoridades del municipio recomiendan a quienes viven cerca a las zonas de derramamiento utilizar tapabocas, mantener puertas y ventanas cerradas para evitar filtraciones de olores y, asimismo, en caso de tener síntomas como dolor de cabeza o mareo, comunicarse inmediatamente con las áreas de salud.