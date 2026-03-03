Mujer descubrió que su esposo le era infiel con su hermana de la peor forma

A través de sus redes sociales, una mujer contó que durante años vivió engañada no solo por su esposo, sino por su propia hermana con la que le era infiel, pues lo que eran sus sobrinos más queridos, resultaron ser los hijos de la persona con la que sostuvo una relación por mucho tiempo.

"Yo, cuando tenía 3 años de matrimonio, me enteré que no podía ser mamá. Traía un problema, y un problema que era algo que nunca iba a tener cura. Lo hablamos con mi esposo. Le pedí que nos divorciáramos porque el sueño de él era ser papá. Y él me decía que no, que no, que él siempre iba a estar para mí, que él siempre iba a estar conmigo, que podíamos adoptar, que no pasaba nada", narró.

Dijo que se dio cuenta de la peor forma posible y es que, uno de sus "sobrinos", presentó problemas de una enfermedad que tenía cura en la médula ósea por lo cual necesitaba un donante, por lo que, a escondidas, su esposo al ser el único compatible geneticamente comienza a tener sesiones para ayudarlo.

"Mi esposo a escondidas mías se realizó los exámenes y él fue, hizo las primeras 3 donaciones a escondidas mías. Él salía súper mal, él salía enfermo, él salía decaído, él se pagó una enfermera. Y me decían a mí que era que le habían descubierto a él algo como leucemia y que le estaban haciendo un tratamiento. Pero un día llegaron unos resultados del niño por la donación que mi esposo había hecho, que era supuestamente la última", contó.



Mencionó que gran parte de su familia sabía de la verdad excepto ella, todo porque durante años vivían los tres juntos y ella sostenía una relación con un celador en donde estaba, por lo tanto, siempre pensó que sus sobrinos eran hijos de él, que al preguntarle le respondía que "no quería que se hiciera cargo", aceptando siempre esa condición.

"Críenlo ustedes, eso es para ustedes. Y nosotros lo recibimos como ahijado, el primer niño que llegó a nuestras vidas. Luego, al año, llegó la niña. También nosotros éramos los padrinos. Y a los 2 años llegó la otra niña. Igual, nosotros éramos los padrinos y ella vivía con nosotros. O sea, mi esposo vivía con sus 2 mujeres y sus 3 hijos en mi propia casa, y yo no tenía ni idea de eso", añadió.