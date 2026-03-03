Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2026

Arranca la Copa Sudamericana 2026 con participación de clubes colombiano, que, esta vez, traerá el choque inédito entre Atlético Nacional y Millonarios por la fase previa del torneo, es decir, solo uno de los dos clasificará a la fase de grupos y lo hará el se quede con este partido en el Atanasio Girardot.

Más de 40.000 hinchas verdolagas estarán presentes en el coloso de la 70 para vivir este choque continental, en donde, por orden local de la mano de Conmebol, solo tendrá presencia de hinchas locales, que esperan ver clasificar al equipo dirigido por Diego Arias.

Atlético Nacional vs. Millonarios // Fotos: X @nacionaloficial y @MillosFCoficial

¿Dónde y a qué hora ver Atlético Nacional vs. Millonarios?

Este partido por la fase previa de la Copa Sudamericana de Atlético Nacional vs. Millonarios se encuentra programado para las 7:30 de la noche (hora colombiana) de este miércoles, 4 de marzo. Los interesados en ver este encuentro tendrán tres opciones para hacerlo:



Blu Radio: de la mano de todo un panel de expertos, el equipo de Blog Deportivo traerá a través de la señal de 89.9 FM y en el canal de YouTube del medio, en donde se podrá vivir de cerca la emoción de los 90 minutos.

ESPN: la señal habitual (por derechos) tendrá en televisión los 90 minutos de este choque internacional entre verdolagas y embajadores.

Disney+: la señal de streaming traerá, nuevamente, este apasionante partido por la Copa Sudamericana.

Así quedó el último duelo Atlético Nacional vs. Millonarios en Sudamericana

David Ospina ya vivió un duelo vs. Millonarios por Copa Sudamericana. Fue en el año 2007 por la fase preliminar de la competencia, el choque de ida se disputó en el Atanasio Girardot en donde los embajadores sacaron una victoria 3 a 2 con Mario Vanemerak como técnico.



La vuelta se disputó en El Campín, en donde los albiazules sostuvieron el resultado y quedaron en un 0 a 0 que le permitió la clasificación a la próxima ronda, en donde llegaron hasta las semifinales en donde quedaron eliminador por América de México.

Atlético Nacional y Millonarios en Sudamericana 2007 // Foto: AFP

“Sabemos lo que nos estamos jugando”

Previo a este duelo, William Tesillo, central de Atlético Nacional, habló de la importancia de este duelo, en especial por lo que significa poder llegar a la fase de grupos y enfrentando a un rival como Millonarios.

“En el ámbito internacional las cosas por ahí diferente, a otro precio, más contra ese rival. Creo que, como te dije ahorita, nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que queremos avanzar a fase de grupos. El equipo viene bien motivado, venimos entrenando de la mejor manera. También somos conscientes de lo que somos capaces de hacer, más en nuestro estadio. Como te dije ahorita, con nuestra gente acá nos volvemos fuertes. Y bueno, y Dios quiera mañana sea así también”, expresó el defensor verdolaga.

El regreso de Falcao

La gran incógnita que rodeaba a Millonarios en la antesala del encuentro era la presencia de Radamel Falcao García. El delantero samario se encontraba en proceso de recuperación tras una lesión que lo marginó de los últimos compromisos, generando preocupación entre los aficionados.

Sin embargo, la confirmación de su inclusión en la lista de convocados cambió el panorama y elevó el entusiasmo entre los hinchas. De acuerdo con fuentes cercanas al jugador, Falcao ha evolucionado favorablemente y está en condiciones de aportar, ya sea desde el inicio o como alternativa en el banco.