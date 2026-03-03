En vivo
Con apoyo de EE. UU., Policía de Ecuador captura a 16 personas vinculadas con mafia albanesa

La embajada de Estados Unidos en Ecuador también informó que los detenidos tendrían vínculos con Los Lobos, el grupo criminal más grande y violento de ese país.

Operación Policía de Ecuador.
Operación Policía de Ecuador.
X: @PoliciaEcuador
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

