Capturan a alias ‘Cakín’, cabecilla de Los Flacos, tras consejo de seguridad en Cartago, Valle

Este hombre es señalado como cabecilla de esa banda delincuencial que tiene injerencia en el norte del Valle y el Eje Cafetero, tendría más de 17 años de trayectoria criminal, según las autoridades.

