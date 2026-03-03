Capturan a alias ‘Cakín’, cabecilla de Los Flacos, tras consejo de seguridad en Cartago, Valle

Después del consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en Cartago, Valle del Cauca, el pasado fin de semana.

Recientemente, fue capturado alias “Cakín”, señalado cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Flacos, estructura con injerencia en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

El operativo se desarrolló en zona rural de Pereira, Risaralda, en límites con el norte del Valle, donde unidades especializadas de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ubicaron el lugar, donde el señalado delincuente intentaba evadir a las autoridades.

“Aquí, en el norte del Valle, hay unos grupos de delincuencia común organizada que se nutren del narcotráfico y que buscan generar violencia apoderándose de sus rutas, como el grupo delincuencial organizado Nueva Generación y el grupo de delincuencia organizada Los Flacos. Una de las conclusiones clave, y es la orden, es que estos dos grupos deben ser desmantelados, deben ser llevados a su mínima expresión”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.



De acuerdo con las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal de más de 17 años. Entre 2009 y 2011 habría sido jefe sicarial de la extinta estructura Los Rastrojos.

Posteriormente, pasó por redes criminales en el Eje Cafetero y asumió distintos roles dentro de Los Flacos, incluyendo la coordinación de homicidios, expendio de estupefacientes y lavado de activos mediante préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

“Alias ‘Cakín’, que quedó libre por vencimiento de términos, fue capturado en un operativo contundente de los policías, quienes arriesgaron la vida por capturarlo. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad por vencimiento de términos. Es algo que estamos analizando con nuestra fiscal general de la Nación y el Ministerio de Justicia para ser más fuertes en esta área y reconocer si como Fuerza Pública estamos haciendo algo que no debiéramos. Por este criminal ya capturado, nosotros ofrecíamos hasta 100 millones de pesos”, expresó el ministro.

Las autoridades aseguraron que reforzarán los operativos en el norte del Valle y el Eje Cafetero para debilitar las estructuras criminales que han intensificado la violencia en esta zona del país.

