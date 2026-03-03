Comunidades rurales en el centro del Valle a punto de quedar incomunicadas por derrumbes

Cientos de familias en la zona montañosa del centro del Valle del Cauca están a punto de quedarse incomunicadas por los constantes derrumbes en las vías de acceso a corregimientos y veredas, como consecuencia de las lluvias que aún se siguen registrando en esta zona del departamento.

En el municipio de Palmira, la situación más alarmante se vive en el sector de Altos de la Buitrera, en la vereda Gualanday, que además de la afectación en los caminos de acceso, corre el riesgo de perder varios puentes, y ya sufrió afectaciones a cultivos y galpones.

"Ahora,con el último derrumbe, se vieron afectadas nueve casas. No sabemos qué hacer, acá llueve todos los días, principalmente en las tardes. Los vecinos no tenemos para dónde ir porque las familias somos de acá mismo, es familia con familia. Toda la comunidad está en riesgo de quedar incomunicada. Aproximadamente 80 casas, 80 familias, estamos acá a la espera", explicó Vania Rengifo, habitante de la vereda.

Mientras tanto en Guacarí, la comunidad del sector de la Macarena también pide intervención inmediata de la maquinaria amarilla en sus vías de acceso y en la quebrada que hoy está colapsada de barro y escombros.



"Miren la parte alta, esa finca está viendo por pedazos, se viene lentamente cada vez que llueve, aquí estamos en La Magdalena y acá está la quebrada, ya está llena prácticamente de lodo, hay más de 5.000 metros cúbicos amontonados, todo está amontonado aquí", aseguró un líder del sector.

Las autoridades de gestión del riesgo anunciaron varias visitas tanto en Palmira como en Guacarí, así como en otros municipios del centro del Valle para definir el número de afectados e iniciar con el despeje de las vías de acceso en el menor tiempo posible.