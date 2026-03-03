En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comunidades rurales en el centro del Valle a punto de quedar incomunicadas por derrumbes

Comunidades rurales en el centro del Valle a punto de quedar incomunicadas por derrumbes

Las autoridades de gestión del riesgo anunciaron varias visitas tanto en Palmira como en Guacarí, así como en otros municipios del centro del Valle para definir el número de afectados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad