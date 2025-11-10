Pasajeros grabaron el fuego en el motor: vuelo de Avianca aterriza de emergencia en Palmira

Un vuelo de Avianca que cubría la ruta Popayán–Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (Valle del Cauca), luego de que un ave chocara contra uno de sus motores. La aeronave, con matrícula HK5320 y número de vuelo AV4892, logró descender sin complicaciones gracias a la rápida reacción de la tripulación.

Según la Aeronáutica Civil, los pilotos activaron los protocolos de seguridad, controlaron la situación y llevaron el avión a tierra sin riesgo para los pasajeros.

El incidente quedó registrado en videos grabados por los mismos viajeros, quienes captaron llamas saliendo del motor afectado mientras el avión avanzaba hacia Palmira para realizar el aterrizaje de emergencia.

#SUSTO. Vuelo de Avianca que cubría ruta Popayán/Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en Palmira (V. Cauca), luego de que una ave impactara uno de sus motores. Según reportes oficiales, la aeronave con matrícula HK5320 logró aterrizar sin contratiempos y los pasajeros a salvo. pic.twitter.com/vATgLPGXlK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 10, 2025

Avioneta se accidenta en Vaupés

La jornada también estuvo marcada por otro hecho preocupante en el país. Una avioneta de matrícula HK-641, operada por Nativa Air, se accidentó mientras cubría la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú, en el departamento de Vaupés.



En la aeronave viajaba una delegación de funcionarios de la Registraduría Nacional.

Avioneta con delegación de la Registraduría se accidentó en Vaupés Foto: X Registraduría

"En ella viajaban nuestros funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú", informó la Registraduría.

Las autoridades confirmaron que aún no han podido llegar al lugar del siniestro debido a las difíciles condiciones climáticas y la compleja geografía de la zona selvática.